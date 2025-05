España, ese nombre de mujer

Mi querida España, esa España tuya, esa España nuestra… recuerdan, aún hoy de muchos, tendría nombre de mujer. Mater dolorosa fecundada y también violentada por hombres que dejaron semillas en sus hijos.

El mejor maridaje fue romano: le dio nombre, Hispania, y la romanizó. Muerto ese páter nuestro (que esforzado adoptó a íberos, celtas, lusitanos, vascones, etcétera) dejó rica herencia de civilidad: lengua, leyes, arte y catolicismo. Hispaniae/España alegóricamente representada en una moneda de Adriano (el de las Memorias de Yourcenar) como madre nutricia: eterna parecía, como Roma.

Los ‘barbaros’ visigodos no cambiaron su nombre por el de Gothia, conservaron la identidad del esposo muerto y la convirtieron en reina del territorio peninsular, con unidad religiosa, política, territorial y legislativa, o nación (Sánchez Saus).

Reina madre opulenta deseada por un cercano vecino, pretendiente islámico que la convirtió en viuda. Hubo intentos de conquista y divorcio fallidos durante ocho siglos, hasta 1492, cuando, despedido, España encontró fecundadores allende los mares. Antes, largo noviazgo de rey musulmán con reina católica con dimes y diretes, idas y venidas, amistad y enemistad y un legado visible en ciudades y el subsuelo español.

Durante la monarquía imperial y la borbónica ilustrada y, sobre todo, desde el siglo XIX historiadores, filósofos, juristas, políticos (con perdón) han dado claves diferentes para negar o validar la existencia de España (disculpen) como nación. ¿Desde cuándo se la puede considerar como tal?

Con los Reyes Católicos se diseña (Ladero) y en la Constitución de Cádiz de 1812 se consolida con la primera soberanía popular … Hubo, y hay, ideas, proyectos inacabados de España (invertebrada, reflexionó Ortega), conceptos de España y Españas, mitos, símbolos, evolución de la identidad nacional (Fusi), nacionalismos, nacionalidades y federalismos, lecturas distintas de una España inteligible (Julián Marías), de una identidad nacional con pasado común que se mira desde el presente con orgullo a veces, con enemistad manifiesta también. Predecir qué pasará con esta mater dolorosa (me duele España, dijo Unamuno) es arriesgado. Quizás muera pronto, quizás hubo exceso de autonomías particulares desde 1978… Quizás…

Siempre quedará París jacobino o la matrona de Murcia del Almudí. Pero la orfandad materna se siente. Dicen que madre no hay más que una: España (con ñ de mujer singular) es diferente. Eslogan pretérito que se vuelve presente al no aceptarse la identidad española de una larga historia cosida con diversidad geográfica, cultural, social y lingüística de sus hijos (algunos putativos reclaman presuntos padres) nacidos de una misma ‘Matria’. «Oh España, madre nuestra…» (exclamó Cervantes; defendió Quevedo) que tienes madrecitas y madrastras muy particulares. Todas cabrían compartiendo historia común. Sin fronteras.

¿Cuándo se jodió España? diría don Mario. ¿Quiénes la jodieron?

¡Qué cansera…! n

