Dejen de jugar a ver quién la tiene más grande: Presupuestos ya

Inmadurez, irresponsabilidad, infantilismo, ineficiencia, ineficacia, chulería, bravuconería; así podríamos seguir buscando palabras que expliquen lo que está ocurriendo en la mayor empresa de la Región de Murcia.

Cada día que un diputado o diputada de la extrema derecha pone sobre la mesa una condición nueva para votar los presupuestos, me acuerdo de Alfredo, un repetidor de octavo de EGB que le quitaba a mi compañero de pupitre su bocadillo cada mañana, y que amenazaba a quien se chivara. Un día me enfrenté a él, me dio una hostia -aún la recuerdo- pero ya no volvió a quitarle el bocata a mi compañero, por cierto, jamás me lo agradeció -mi compañero, claro-, pero, para mí, me convertí en mi propio héroe.

Vox sigue humillando públicamente una y otra vez al PP: ahora quiero pipas, ahora caramelos, ahora golosinas, ahora descuelga la bandera arcoíris de los ayuntamientos, ahora ponte de rodillas, ahora me haces palmas, ahora unos menas a la plancha, ahora que te orines públicamente en el programa educativo para la comunidad marroquí, y, por último, que escribas cien veces en la pizarra: «El Pacto Verde es una caca».

El problema no es Vox, sino que el PP sigue dejándose avergonzar por un puñado de diputados y diputadas que demuestran día sí y día también un sectarismo preocupante, y que sigue empeñado en hacer del miedo su mejor arma, demostrando que anteponen sus intereses partidistas al interés general.

Con los puentes dinamitados de manera unilateral con la bancada socialista, el PP sigue empeñado en cerrarse todas las puertas menos las de la extrema derecha, y aquí, en la cuna del conservadurismo ibérico, puede que tenga sentido, pero como Murcia no es España, me temo que esta manía de atarse de pies y manos al partido de Abascal le traerá problemas, y es que nadie en este país querrá pactar ni ceder un voto a la gran coalición de derechas.

Una pena que estemos a las puertas de junio y todavía sigamos sin presupuestos, sobre todo cuando los números dan; el problema es cuando entran en el escenario los numeritos que montan unos y otros.

Las incoherencias e incongruencias de Antelo y los suyos, exigiendo ahora cuestiones que hace un año ni compartían y acataban sin pestañear, cuando pisaban alfombra roja en palacio, es la prueba del algodón de que a sus señorías les importa un pepino el millón y medio de murcianos y murcianas.

Si el PP sigue consintiendo un día tras otro que Vox siempre tenga la ‘pistola’ de la ruptura encima de la mesa de diálogo, lo único que conseguirá es debilitar su posicionamiento, y lo que es peor, fortalecer el de sus ‘hermanos’ de leche. Mientras asistimos a un auténtico vodevil en la aprobación de los presupuestos, leo en este mismo periódico que el nuevo líder de IU, Maillo, pone a Murcia como ejemplo de entendimiento entre las izquierdas. Una de dos, o las pastillas que toma están caducadas o alguien le ha informado mal.

Cuando la izquierda tiene ante sí la gran oportunidad de gritar «los emperadores van desnudos» en materia hídrica, lo único que se les ocurre es ponerse a debatir jurídicamente una sentencia. Más aún, si hay un lugar donde la izquierda sigue llena de reproches, rencores, sectarismo y autolesionándose, con una evidente visión cortoplacista, es aquí, en nuestra querida provincia; porque no somos una comunidad autónoma, jamás lo fuimos ni nos sentimos, porque si nos sintiéramos autónomos, tendríamos hace tiempo dos provincias, y somos una sola.

Suscríbete para seguir leyendo