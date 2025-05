El PSOE de la Región es el peor enemigo del Trasvase

Debería haber sido un día muy importante para la Región de Murcia. El presidente Fernando López Miras acudió hace una semana al Congreso de los Diputados a defender una proposición de ley aprobada por la Asamblea Regional que buscaba garantizar el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura. Pidió recuperar el acuerdo suscrito en 2013 entre el Gobierno de España y Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, que ha permitido una administración eficaz y sensata del agua, aunque distorsionada años después por los recortes arbitrarios y unilaterales del Gobierno de Sánchez. Y, en ese sentido, solicitó afrontar el problema del agua y su gestión como una cuestión de Estado que requiere de acuerdos y consensos.

Una apelación al diálogo que contribuyó a conseguir una unidad de discurso en materia de agua y la unanimidad en el voto del Partido Popular, incluidos los diputados de Castilla-La Mancha. Pero ante el que, por desgracia, todo el PSOE, siguiendo una vez más a pies juntillas las directrices del jefe Sánchez, hizo oídos sordos. Incluidos los diputados socialistas que deberían representar a la Región de Murcia, cuyos intereses volvieron a traicionar con tal de no enfadar al Gran Líder… del que estos días estamos sabiendo cómo se las gasta con quien le lleve mínimamente la contraria.

Porque lo que de verdad hubiera evitado que el Congreso tumbara la proposición de ley en defensa del Trasvase es que uno solo de los tres diputados del PSOE de la Región de Murcia hubiera votado a favor. Pero no hay nada nuevo bajo el sol: el ‘nuevo’ PSOE de Francisco Lucas es el PSOE de siempre, servil y sumiso ante Pedro Sánchez. Entre Sánchez y la Región de Murcia, el PSRM sigue eligiendo a Sánchez y su hachazo al Trasvase.

Ya advertíamos de que el único voto que podía poner en jaque al Trasvase en el Congreso era el del PSOE, y por desgracia así ha sido. Y se ha demostrado que no hay mayor enemigo del Trasvase y los intereses de nuestros agricultores y regantes que el PSOE de la Región de Murcia, que se limita a hacer de correa de transmisión de los desmanes del sanchismo.

Y, por si había alguna duda, el nuevo secretario general de los socialistas de la Región se retrató definitivamente, se quitó la careta delante de toda España. Se posicionó con claridad en la sede de la soberanía nacional en contra del Trasvase, en contra de la infraestructura que más riqueza y empleo ha generado para la Región de Murcia. Votó en contra del futuro para nuestra Región y a favor de la incertidumbre para nuestros regantes y agricultores, para nuestras familias y nuestras empresas.

Lucas, como sus antecesores en el cargo, se ha sometido a las órdenes de su jefe Sánchez y ha preferido traicionar los intereses de la Región de Murcia a poner en peligro su propio sillón. Y ya hemos visto para qué ha servido su famosa foto con el secretario general de Medio Ambiente Hugo Morán: para jugar al despiste y engañar de nuevo a los ciudadanos de la Región, un mero acto de propaganda.

Y para seguir tomándonos el pelo, el PSOE se ha permitido vendernos unos proyectos de desaladoras que, en ningún caso, llegarían a funcionar antes de 2030. Una burda cortina de humo, bajo una música que ya nos suena, antes con Zapatero, ahora con Sánchez: promesas de desaladoras por tierra, mar y aire como coartada para cerrar el Trasvase. Pretenden distraernos con mentiras y proyectos inviables, que jamás podrían ser alternativa a una infraestructura básica para la generación de riqueza y empleo para la Región, mientras nos recortan el agua y nos arrebatan nuestro futuro.

Frente a la indignidad del PSOE y sus maniobras de distracción, el Partido Popular no se va a quedar de brazos cruzados y seguirá defendiendo la continuidad del Trasvase en todas las instancias, allí donde sea necesario. No vamos a permitir su cierre. Esta batalla no ha hecho más que comenzar.

