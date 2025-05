Los ministerios dan la espalda a la ciudad de Murcia

La lentitud de las administraciones desespera a cualquier que necesite de su colaboración y, en ocasiones, solo responden a golpe de titular o de denuncia ciudadana. Es una forma de actuar que no pasa desapercibida cuando se llevan meses esperando una respuesta y demuestra la falta de operatividad y el colapso en el que entran estas instituciones cuando se trata de asuntos que atañen a ciudades periféricas con menos capacidad de reclamar que la que se encuentra más cerca del centro del país.

La ciudad de Murcia está sufriendo dos episodios de esa dejadez administrativa, que parte de sendos ministerios del Gobierno central. Hace unos días se denunciaba un solar de Beniaján (véase en la foto que se muestra a continuación) que estaba lleno de escombros y basura, que servía de cobijo a ratas y culebras. Lo hacía el grupo socialista ubicando exactamente esa escombrera, que está en el margen izquierdo del Reguerón, a la altura de la avenida de Levante. El PSOE en una nota de prensa advirtió que se trata de «un punto crítico de insalubridad que requiere de una respuesta urgente y de un plan de limpieza inmediato y sostenido en el tiempo», pues en la zona proliferan «toda clase de roedores y culebras a escasos metros de viviendas habitadas». En redes sociales hacía lo propio la concejala Carmen Fructuoso, que en la época del alcalde Serrano, llevó las competencias de limpieza viaria y recogida de basura.

Solar lleno de basura y escombros junto al Reguerón, en Beniaján. / L.O.

La denuncia fue realizada después de una moción aprobada en la junta vecinal de Beniaján para que el solar fuera limpiado, una propuesta que fue apoyada también por los populares. Lo que al parecer desconocían los socialistas era que ese solar no es del Ayuntamiento. Es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco. Parece una broma pensar que el departamento que obliga a los ciudadanos a reciclar la basura y a tener unas cuantas bolsas de basura para poner cada cosa en su contenedor, tenga el cuajo de tener un solar de su propiedad convertido en un vertedero. Una situación que vulnera otros artículos de la ordenanza de solares, como la obligación de tenerlos vallados.

Patinazo

No se entiende el patinazo de los socialistas, que deben pedir la limpieza al propietario en cuestión y no al Ayuntamiento, que actuará en caso de que el Miteco haga oídos sordos a la petición municipal de mantener ese terreno en condiciones. La escombrera no ha aparecido de la noche a la mañana, y según la denuncia hecha pública, lleva unos seis meses campando a sus anchas.

El problema de la basura y los escombros no es nada nuevo en Murcia. Prácticamente en cada pedanía hay una zona donde se puede ver basura, restos de obra y hasta enseres voluminosos invadiendo zonas, en algunos casos, muy visibles y con instalaciones públicas alrededor. En este caso, lo grave es que sea un organismo que debe velar por el Medio Ambiente el que haga dejación de funciones. La Administración local ya le ha instado a hacer la pertinente limpieza. Veremos la rapidez de actuación.

Otro ministerio que parece que pasa de la capital de la Región es el de Política Territorial y Memoria Democrática que, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, paralizó el derribo de los muros de la Cárcel Vieja de Murcia el pasado 4 de febrero al entender que no debía tocarse nada de esa estructura por estar en tramitación la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio donde fueron fusiladas más de 500 personas durante la dictadura.

Han pasado más de tres meses desde ese requerimiento y aún el Ministerio y su Secretaria de Estado no han emitido informe alguno que permita saber al Ayuntamiento qué debe hacer. Si reconstruir el muro y modificar el proyecto, al que los socialistas no pusieron ninguna pega cuando se presentó, aprobó y licitó, o seguir adelante con la demolición, una parálisis en la respuesta que puede ver ralentizada la recuperación de la segunda fase de la antigua prisión que ya ha esperado demasiado para su recuperación.

Nada justifica esa lentitud del Ministerio de Memoria Democrática puesto que la Cárcel Vieja es un edificio conocido por la Administración central, ya que fue muchos años de su propiedad hasta la permuta del Ayuntamiento, que tuvo que entregar unos solares en la zona norte que valen muchos miles de euros donde se ubica actualmente la sede de la Agencia Tributaria en Murcia. Además, conocen su historia y su valor. Por nadie pase.

