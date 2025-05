Una maleta con las reglas para blindar el Trasvase

El viaje de López Miras a Madrid, el martes 13 de mayo, podría ilustrarse con una imagen del cine español. Ese hombre de provincias que va a la capital, ilusionado, cargado con su maleta sube al autobús, pero todo acaba mal y se tiene que volver al pueblo frustrado y arrepentido.

Para ese viaje, la maleta de López Miras tenía un letrero colgando que decía: «reglas para blindar el Trasvase». El plan era entusiasmar a los diputados del Congreso y regresar a Murcia con una enorme ganancia en la faltriquera.

Pero la maleta mostraba lamparones, como si hubiera metido chorizos, una perola de michirones, paparajotes, lomo en orza y otras cosas que gustan en Madrid. También acarreaba el deseo de dar rango legal a un decreto de 2014, derivado del memorándum de 2013. Un plan temerario para afrontar el recorte del Trasvase.

En el autobús viajaba un séquito, una comitiva, para regresar cantando con el blindaje bajo el brazo y -lo más importante- un ‘retrato’ de los que hubieran votado en contra. Tener las reglas en una ley significa impedir que el Gobierno pueda trastear el Trasvase con un decreto. El premio era la mayoría absoluta, según declaró en una entrevista justo antes de partir para la capital.

Nadie podía garantizar que el Congreso aprobara la propuesta de blindaje, pero sí existía la posibilidad de que el Trasvase saliera trasquilado por una mayoría de traidores. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que el jefe de López Miras, el líder nacional del partido, el señor Feijóo, no estuviera presente y la propuesta terminó tumbada precisamente por un voto.

Se conoce que la chapa, alicatado o blindaje a colocar sobre el Trasvase no gustaba a Feijóo, que no acompañó al barón murciano, desairando igualmente a toda la comitiva que se llevó para aplaudir. El golpe es tan fuerte que la dimisión, el retiro al bancal de la vida ordinaria, puede ser la mejor salida de este embrollo.

Desde la tribuna, López Miras no dijo una palabra de las ‘reglas de explotación’, se limitó a leer un discurso manoseado, hecho por periodistas de gabinete, de esos que redactan notas para canutazos. En su alocución no había rastro de asesoramiento experto en el dispositivo regulador del Trasvase con sus niveles para las transferencias.

Y por eso tuvo que oír de Lourdes Méndez que su propuesta era una estafa, porque la regla de explotación no puede cambiar el Plan del Tajo, ni eliminar el caudal ecológico, ni derogar la Ley de aguas, ni cambiar la evaluación de impacto, ni alterar la marcha del tercer ciclo de planificación hidrológica con su recorte progresivo hasta culminar en 2027 con el apagón definitivo del Levante español.

Explicar a los diputados qué es la regla de explotación requiere cierto nivel conceptual. No bastan tres viñetas encadenadas apelando a los grandes consensos, la imagen feliz de una agricultura productiva y la escena final de un desastre. Esa simplificación se queda corta incluso para dar mítines a los jubilados en las pedanías murcianas.

Este viaje de ida y vuelta (con séquito de emperador) es ocasión para meditar sobre el Trasvase sin el barullo de los medios en nómina. La idea más importante es que si el presidente murciano logra reactivar, en las Cortes españolas, la absurda guerra del agua entre regiones, el resultado no será más agua para el Levante, sino la erradicación total de la interconexión de cuencas.

Por otra parte, el discurso inane de López Miras hace dudar de su capacidad para defender los intereses del Levante fuera del ambiente amigable de las comunidades de regantes. Además, el debate del Congreso demuestra la vulnerabilidad del Trasvase entre políticos amaestrados en la doctrina del Pacto Verde (socialistas y populares) que ponen en riesgo el regadío de la misma manera que apagan el suministro eléctrico.

Pero la lección mejor aprendida es que el Plan del Segura y el Plan del Tajo no pueden estar en manos de los jefes autonómicos (ni López Miras ni García Page), porque la garantía del agua en España es tarea del Plan Hidrológico Nacional. Y ese gran acuerdo no lo puede garantizar un partido que vota contra los trasvases en Europa y no se aclara en las autonomías donde lanza mensajes contradictorios.

Las reglas de explotación no dan ni quitan agua al Trasvase. Son las ecuaciones para hacer los desembalses de los planes hidrológicos. No es una maleta amarrada con cuerdas, sino un dispositivo de alto voltaje que, al tocarlo sin gracia, puede dar un calambrazo a quien lo trastee y toda su comitiva.

La unión nacional para no desecar el Levante está a nuestro alcance en 2027, con el nuevo ciclo de planificación. No podemos perder el tiempo viajando con maletas llenas de vicio autonomista, sino con el espíritu nacional bien formado en la unidad hídrica de la nación. El patriotismo de Vox es la regla del Trasvase.

Suscríbete para seguir leyendo