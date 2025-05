¿Vuelve la política de 'Agua para todos'? | Es lo que hay

El PP ya tiene la pelota donde más le conviene: en el agua (del regante victimizado), que tan buen resultado electoral ha dado en 30 años. Se vuelve a hablar de ‘guerra del agua’. López Miras triunfa en la tribuna del Congreso sin aportar ni una idea nueva sobre cómo afrontar la escasez de agua. Otra vez, y son tres: agua, agua, agua. Nada fresco en las propuestas de los populares murcianos sobre la gestión de la Región, todo circunscrito a lo mismo de siempre. Falta resucitar –¿o regurgitar?– el viejo eslogan: «Agua para todos». «Y todas», debería añadir el PPRM para exhibir un lema acorde con los tiempos.

Pero parece que la alta dirigencia nacional no sigue la pauta pretendida, vista la ausencia del máximo líder en la Cámara Baja cuando Miras llevó la proposición de ley sobre el Trasvase. Nadie avisó a Génova de lo que había, contó este periódico al día siguiente. ¿Tanto asesor para esto? Quizá no quisieron enterarse para no ahondar divisiones entre populares castellanomanchegos y murcianos. Las mismas que azotan, resaltan en González Adalid, a los socialistas de ambas obediencias.

Entretanto, se mantiene una postura trasvasista a ultranza que esconde un negacionismo climático irredento. No tan zafio como aquel de que una lechuga es más ecológica que un pino, pero tan efectivo propagandísticamente. De momento, no se avienta el «Agua para todos» como mantra redentor de los problemas, pero se registra una campaña de desprestigio continuo de la desalación y del uso de energías renovables para abaratar sus costes mientras se reclama indiscriminadamente cualquier otro aporte que implique la construcción de cual sea nueva infraestructura: hormigón y ladrillo, una vez más.

Se reclama consenso y es imposible acordar nada con el PP o Vox en este asunto: todo el trasvase o todo el trasvase es la consigna. Nada quieren saber, en la práctica, de la extensión y mejora de la desalación. Solo hablan de aumentar la eficiencia en el uso del agua y la depuración, pero dándolo todo por hecho, algo concluso que poco más puede aportar: ergo, lo fundamental es que el Trasvase siga como siempre. Cosa imposible, porque el caudal del canal lo impone la disponibilidad en la cabecera del río cedente, en primera instancia, y la disminución progresiva de los recursos por mor de la menguante pluviosidad debida al cambio devenido crisis climática.

Se pidió consenso en el Congreso, ocultando que el consenso básico ya existe porque el PSRM siempre ha defendido la continuidad del trasvase, con una política timorata y seguidista de la de los populares; sin atreverse a plantear hasta ahora alternativas serias; sin osar siquiera defender decididamente esas otras vías hídricas propuestas y defendidas por el PSOE en Madrid desde hace años por boca de Cristina Narbona, Teresa Ribera y Sara Aagesen. Aunque ahora, a juzgar por la intervención de Francisco Lucas en el Congreso, parezca que el socialismo murciano se despereza.

Lo que hay detrás del rechazo radical a las nuevas reglas de explotación es precisamente la negativa total a reconocer que las circunstancias climáticas han cambiado y van a seguir cambiando, desgraciadamente para peor, en lo que se refiere a la pluviosidad en toda la cuenca mediterránea. Eso, y el rechazo a la legalidad vigente plasmada en la Directiva europea del Agua y en sentencias del Supremo.

Al final, sin zarandajas, es una cuestión de ideología y de rentabilidad económica y social. ¿Se quiere que las grandes corporaciones agroindustriales locales y foráneas sigan expoliando el Campo de Cartagena, el de Lorca, el de Mazarrón, el de Águilas a costa de la sangre, sudor y lágrimas de los que cruzan el mar de mala manera? Pues vale, pero que no se disfrace de «Supervivencia de Región», de causa mayor ni otras naderías que no sean la máxima explotación de la tierra y las personas en busca del mayor beneficio posible de esos conglomerados empresariales que suplantan al ‘regante’, al ya casi extinto pequeño agricultor. Y a quien dios se la dé, san pedro se la bendiga. Es lo que hay: Agua para todos.

Suscríbete para seguir leyendo