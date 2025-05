B.U.

Pasado mañana se cumplirá un año sin ti y no ha sido fácil llegar hasta aquí. A los pocos días de marcharte estaba en paz y tú por fin descansabas. Me dio tiempo a todo contigo. Juntas recorrimos el camino hasta que te fuiste. «Las primeras ramas que trepé fueron los brazos de mi madre», como dice Jesús Montiel; tus últimas ramas fueron nuestros brazos, los míos. Al poco tiempo de irte me dijeron una frase que me gustó, y en aquellos primeros días sin ti me ayudaba: «Las cosas no volverán a ser iguales, pero volverán a estar bien». 363 días después, tengo que decirte que no lo están, no lo estoy. El tiempo no ha hecho su trabajo, el de amortiguar el dolor; puede que sea injusta y que la culpa no sea del tiempo, sino mía.

Te estoy manteniendo viva desde un lugar que me provoca un gran dolor; a veces no puedo respirar, me siento perdida, estoy bloqueada, no encuentro mi sitio, tengo pesadillas. Llevo meses viviendo una huida hacia adelante. Siempre digo que me habría quedado la vida cuidándote, pero ambas sabemos que era el momento de marcharse. En casa he sido incapaz de ordenar tus cosas, de tocar nada de tu cuarto. Me cuesta pasar tiempo allí; me siento al lado de papá, en el salón. Tiene una foto tuya frente a él en la mesa, mientras ve películas y lee el periódico. A veces entro en tu cuarto, cierro la puerta, me siento en el sillón verde junto a tu cama, ese en el que nos sentamos todos para cogerte la mano, y me quedo en silencio, mi única compañía, un nudo en la garganta. En terapia digo que quiero ser una persona normal; esto significa poder seguir, continuar con mi vida y a la vez recordarte sin dolor, pero todavía no puedo. Recuerdo una vez al acostarte, darte un beso y decirte como cada día: «Te quiero». Tu respuesta fue: «No me quieras tanto, porque cuando ya no esté lo vas a pasar muy mal». Como siempre, tenías razón.

Pensé que me había despedido, y lo hice, pero no te he dejado ir. No sé decir adiós; ahora me doy cuenta de que esto es una constante en mi vida. Es hora de soltar todo lo que me hace daño y entender que no vas a volver, que no te voy a oler nunca más, que no te cogeré la mano, que no me voy a acurrucar junto a ti en la cama. Tengo que dejar de verte en cada señora en silla de ruedas que me encuentro por la calle, o de sentir angustia cuando escucho una ambulancia. Tengo que dejar de recordarte con dolor, a pesar del profundo amor que siento por lo bien que lo hicimos hasta el final. Mira que nuestra vida nunca fue fácil; durante años no nos caímos bien, pero llegamos a ser un gran equipo, el mejor. Me cuesta soltarte también porque estoy muerta de miedo de enfrentarme a lo que la vida me tiene preparado. La vida es un cambio y una pérdida constante. Asumir que ya no estás me pone frente al espejo, y me dice que la vida pasa y los años también. Me miro y me veo mayor y me pregunto: «¿Cómo he llegado hasta aquí?» Me cuestiono las pésimas decisiones que he tomado a lo largo de los años, todas menos una, la de volver a tu lado para acompañarte, para que me enseñaras lo fuertes que somos, para llegar a descubrir el amor más puro y verdadero, el de los cuidados. Ahora no me dejo en paz, soy mi peor enemigo, eso sí, me he vuelto una fingidora profesional; salgo y aparento que todo está bien, que yo estoy bien, pero encerrarme en los libros, el silencio y mi dolor es lo único que me hace sentir a salvo. Qué cobarde me he vuelto, ¿no crees?

Hace un año estaba junto a ti, sentada en el sillón verde, cantándote al oído, dándote las gracias y diciéndote lo mucho que te quería. Llevabas cuatro días sin abrir los ojos; te estabas yendo despacio, sin sufrir, en tu casa. Creo que ni el día que te fuiste fui realmente consciente de lo que estaba pasando; la currante de producción estaba haciendo su trabajo, cuidar de que todo estuviera bien, que tú estuvieras bien. Estaba serena y muy consciente; hoy, dos paquetes de Kleenex después, con la cara hinchada y con gran dolor, te digo que pronto estaré bien. Es hora de aprender a decir adiós, es hora de soltar y aprender a vivir, contigo pero sin ti. Hace unos años me escribiste una nota que dice: «Siempre te querré pase lo que pase en este mundo o en el otro». Pues eso, mamá, lo mismo digo.