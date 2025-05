Un no parar en Cartagena

El complejo de baterías de San Isidoro y Santa Florentina, Cartagena. / Felipe García Pagán

La Gran Cartagena se empequeñece. Así lo asegura el portavoz municipal del PSOE, Manolo Torres. El líder local de los socialistas se confirmará este sábado como secretario general del partido, no solo por ser el único candidato a las primarias, sino porque se ha presentado con 495 avales, lo que equivale al respaldo del 70% de la militancia. Torres ha denunciado esta semana en las páginas de La Opinión que nuestra ciudad se queda atrás en la carrera para ser declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, ya que el Consejo competente en la materia ha elegido que la localidad de Itálica, en Sevilla, sea la candidatura española para formar parte de la lista de Patrimonio Mundial. Por supuesto, como corresponde a un buen adalid de la oposición, señala como responsable de esta situación al Gobierno local y a su alcaldesa del PP, Noelia Arroyo, por «su incompetencia y no hacer nada real desde que se anunció la presentación de la candidatura cartagenera».

Debates y reconocimientos aparte, el patrimonio histórico de Cartagena y, muy especialmente, el de las fortificaciones defensivas en torno a los montes de nuestra costa, es inmenso, tanto como el abandono en el que hemos permitido que caigan hasta alcanzar la práctica totalidad de ellas un estado ruinoso. La arquitectura de estas antiguas baterías militares caídas en el desastre que siempre causa el olvido es sorprendente. Basta con acercarse a ellas para constatar que sus creadores no se limitaron a levantar unos muros que albergaran destacamentos de defensa, sino que quisieron darle un toque artístico que sorprende a quienes las visitan, pese a su nula conservación y lamentable estado. El deterioro es casi tan grande como la belleza de las vistas al Mediterráneo que las contemplan y es inevitable no preguntarse cómo hemos permitido tal destrozo de lo que podía ser otro tesoro único del que presumir más allá de nuestras fronteras. Afortunadamente, cada vez son más frecuentes las voces, incluso de quienes nos administran, que claman y proyectan la necesidad y el interés de estas instalaciones, así como de dotarlas de un uso lúdico, turístico y artístico. El problema es que la ruina en la que se encuentran es directamente proporcional a las ingentes millonadas que se requieren para su recuperación, que, claramente, exceden con creces la capacidad de las arcas municipales, que hacen bien en sondear posibilidades que aporten la inversión necesaria para la puesta en valor de estas joyas constructivas y, con toda probabilidad, la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad podría ser un impulso considerable.

Lo que es obvio es que el aprovechamiento de nuestra riqueza patrimonial, histórica y cultural ha crecido de forma progresiva en los últimos años. Lo discutible sea tal vez si el ritmo de este auge es el conveniente para nuestros intereses y, sobre todo, si se podría hacer mucho más, aunque no solo por parte de las autoridades municipales, también de las regionales y las nacionales e incluso de las europeas e internacionales. O tal vez con el impulso de la iniciativa privada, mediante el supuesto interés del dueño de una cadena que manifestó la idoneidad de la batería de Fajardo para transformarla en un hotel, aunque no hemos sabido más sobre ello desde el pasado octubre. Seguro que nos quedan muchos años por debatir estos aspectos antes de que, con suerte, veamos recuperadas nuestras fortificaciones, algo a lo que deberíamos ponernos desde ya para dejarles un legado valioso a nuestros herederos.

Si bien puede cuestionarse la conservación y el estado de nuestro patrimonio artístico, lo que para mí es incuestionable es el tremendo valor de nuestro patrimonio humano, que es lo que permite que realmente podamos calificar a nuestra ciudad como la Gran Cartagena. Lo he señalado varias veces en este rincón y, pese a ello, cada vez me sorprende más el empuje de nuestros paisanos para aportar más y seguir creciendo. Echando un vistazo a la agenda que hemos desglosado se antoja inabarcable, sobre todo con la llegada del calor y los días de sol intenso, pero también cuando las jornadas son más frías y cortas. Lo del mes de mayo es un no parar, con eventos como las Cruces de Mayo, Mucho Más Mayo o la Noche de los Museos, que han alcanzado tal relevancia en nuestras calles que cada vez es mayor el número de instituciones y espacios que se suman a la locura de ese aquí para allá de auténticas marabuntas humanas que se concentran en nuestro casco histórico. No cabe más que felicitar a los impulsores de este anochecer de un arte capaz de aportarnos tanta luz y que ha ejercido de referente para otros que han copiado nuestra iniciativa.

Las citas y el impulso de la sociedad cartagenera no se acaban con las manifestaciones artísticas. También las deportivas copan un hueco importante en nuestros calendarios, gracias al éxito de muchos de nuestros equipos. Sirva como ejemplo que, este fin de semana, somos la sede de la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala y que podemos disfrutar del gran ambiente del pabellón con el playoff de ascenso que disputa el Cebé Cartagena. Además, en el caso del deporte de la canasta, el club cartagenero ha impulsado una fundación con su mismo nombre, que contribuye a colaborar de la ingente obra social que se desarrolla en Cartagena y que ha impulsado el primer campus de baloncesto inclusivo para el mes de junio.

Precisamente, los colectivos de pacientes también suman a la agenda grandes citas, como la Ruta de Autismo Somos Todos o el primer ‘Run for Parkinson’, que ha organizado la asociación de este solidario grupo. Por no hablar del encuentro ‘Deportivamente’, celebrado por Apices Salud Mental y TP Cartagena y que atrajo a más de cuatrocientas personas de toda la Región. Por si fuera poco, hasta vamos a tener una procesión extraordinaria el 31 de mayo, día en que se conmemora el 80 aniversario de la cofradía del Resucitado, por lo que quieren pasear a su Cristo titular por nuestras calles.

El destino de una ciudad lo forjan los ciudadanos con sus talentos, esfuerzos, sacrificios y voluntades. Porque solo nosotros mismos somos tan capaces de contribuir a detener nuestras rutinas, miserias como de sentirnos y hacernos grandes en nuestra Cartagena, la Gran Cartagena.