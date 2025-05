Lucha de gigantes

Los medios anuncian una pausa arancelaria de 90 días entre EE UU y China y Wall Street y el parqué asiático lo celebran. Pienso en todo lo que tienen en común esos dos grandes gigantes con pies de barro: la ausencia de sanidad pública y universal (para poder operarte de un riñón tienes que vender el otro), sistemas de pensiones precarios con fuerte dependencia del ahorro privado, la ausencia de educación superior gratuita… Dios salve a ese rinconcito periférico de la humilde Unión Europea llamado España. (Imagen tomada por la autora en el centro de Pekín).

Sábado 10. Amistades peligrosas

Me gusta escuchar la radio mientras tiendo la ropa en la azotea (hacer la colada siempre da pereza, pero qué placer dormir entre sábanas mecidas al viento y secadas por el sol). En el programa de Julia Otero hablan sobre la amistad. Un colaborador y ‘experto’ en el tema dice algo que me deja helada:

—Si os fijáis, a veces hay un cierto temor a que a nuestros amigos les vaya demasiado bien. De hecho, odiamos cuando nuestros amigos triunfan —dice este periodista que cita a Aristóteles y Óscar Wilde para sostener su delirante teoría.

—Mala amistad esa —le reprocha Julia Otero.

—Pero la imagen es bonita —añade él—. Es la idea de que si triunfas te vas a ir lejos y te voy a perder.

Me pregunto cuánta gente piensa como este hombre. Si en lugar de una amistad fuese una pareja, ¿veríamos aceptable que la otra persona deseara secretamente nuestro fracaso para ‘no perdernos’? Es cierto que son pocas las personas que nos desean el bien, pero esas son precisamente las únicas a las que podemos llamar amigas.

Domingo 11. Rehace imitaciones

El Aristóteles de verdad —no el inventado— escribió en su Ética a Nicómaco que «la amistad es virtud o está acompañada de virtud» y «amistades útiles y deleitosas no son verdaderamente amistades, sino solo la honesta y fundada en la bondad». Pues eso: si nos utilizan como un medio para alcanzar un fin y el deseo de felicidad no es recíproco, entonces estamos ante un figurante o, directamente, un enemigo.

Lunes 12. Alacranes

Es curioso que tengamos tantas ‘red flags’ contra el amor romántico y los vínculos familiares ‘tóxicos’ y tomemos tan pocas precauciones contra las ‘amistades peligrosas’. En fin…

La peor crítica que alguien ha hecho jamás contra la familia la escribió el poeta Octavio Paz y, aunque es demoledora, no deja de ser un retrato universal de la condición humana:

Familias,

criaderos de alacranes:

como a los perros dan con la pitanza

vidrio molido, nos alimentan con sus odios

y la dudosa ambición de ser alguien.

(Pasado en claro, 1974).

Martes 13. El menú

Siempre que escucho en RRSS a alguien contando un drama del primer mundo (la influencer que no sabe cómo lidiar con el ‘hate’ mientras cobra 30.000 euros mensuales, gente que asegura que su vida es un calvario desde que descubrió en TikTok que es PAS, esa alma delicada que cuenta entre lágrimas la revelación que supuso dejar de usar champú con sulfatos, etc.), me viene a la cabeza una canción de Jaime Urrutia. Dice así: «Tendremos que asumir/ La nueva situación/ Si el pájaro escapó/ Saca su jaula del balcón/ Ya ves, tranquilízate. Dime, ¿qué hay de comer?».

Miércoles 14. Comienzo prometedor

Una empleada se presenta a un compañero en su primer día de trabajo:

Ella: Me llamo Pamela. Como el sombrero.

Él: ¿Cómo que como el sombrero? Te llamas Pamela, ¡como Pamela Anderson!

Jueves 15. Abúlicos

Pienso que los sufridos novelistas de antaño no escribirían hoy una palabra. ¿Para qué iba alguien a dedicar 5 o 10 años de su vida a un libro, si un robot más inteligente, veloz y que alberga todo el compendio de la literatura universal puede hacerlo mejor con los ‘prompts’ adecuados? A mí misma se me quitan las ganas de poner mis precarias ideas por escrito. Quizá ese sea nuestro destino como especie: la desidia, la abulia, la inacción.

Viernes 16. Hacerlo

Ernest Hemingway sobre el acto de escribir: «Cuando paras estás como vacío, pero al mismo tiempo llenándote, como cuando has hecho el amor con alguien a quien amas. Nada puede dañarte, nada puede ocurrirte, nada significa nada hasta el día siguiente que lo vuelves a hacer».

Suscríbete para seguir leyendo