‘Congratulations’: la otra canción

Mañana se celebra la gala final del Festival de Eurovisión y reconozco que, más allá de la parafernalia y el folclore que lo rodean o que el evento me sirva como excusa para juntarme con mi grupo de amigos, me interesa entre poco y nada.

Pero no podemos negar que Eurovisión se ha convertido en un fenómeno social que ha trascendido lo estrictamente musical y que seduce a millones de personas en todo el mundo. España, tal vez uno de los países donde el festival se vive con más pasión, se ha ganado a pulso el honor de ser el auténtico pagafantas de la fiesta, ya que nuestra cadena pública, TVE, junto a Francia (France Télévisions), Alemania (ARD), Italia (RAI) y Reino Unido (BBC), es la que más financiación aporta para la organización del festival y, a diferencia del resto, no se ha comido una rosca desde que en 1969, y ya ha llovido un rato, nuestra Salomé y su 'Vivo cantando' compartiera primer puesto junto a Francia, Holanda y Reino Unido en un empate sin precedentes que casi provoca que le diese un jari a la presentadora de turno Laurita Valenzuela.

Aunque hemos de remontarnos a un año antes, al 6 de abril de 1968, para ver a una compatriota ganar en solitario el certamen de Eurovisión, en concreto la XIII edición. El milagro se produjo en el Royal Albert Hall de Londres y lo obró Massiel cantando al alimón junto a millones de españolitos la canción La, La, La. Como imaginarán para la España del momento, un país acomplejado cuya vida transcurría en blanco y negro y aislado de Europa, aquello supuso un auténtico acontecimiento.

La leyenda de 'La La La', pronto convertida en himno nacional, es cuando menos curiosa. La canción, compuesta por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, los populares Dúo Dinámico, la iba a interpretar Joan Manuel Serrat, pero a pocos días de la celebración del festival TVE decidió sustituirlo, debido a la exigencia del cantautor barcelonés de cantar en catalán, por Massiel de gira por México y con apenas diez días para ensayar la canción.

A priori La, La, La, debido a todas la piedras que se había encontrado en el camino, no partía con muchas posibilidades para alzarse con el triunfo final, siendo la canción propuesta por el país anfitrión, Reino Unido, que presentó a un jovencísimo Cliff Richard cantando Congratulations, la gran favorita. Finalmente la Tanqueta de Leganitos, Massiel, rompió todos los pronósticos y se hizo con el triunfo, aunque Congratulations se convirtió en la canción más popular de aquella edición, incluso en España, en donde llegó a vender más discos que La, La, La.

Si nuestro país le debe mucho a La, La, La, yo le debo mucho a Congratulations y a Cliff Richard. Gracias a ella mis padres, Mari Trini y Pedro, se conocieron y construyeron una eterna historia de amor que, a día de hoy, dura ya 57 hermosos años.

Todos tenemos una canción y, por lo general, todas las canciones construyen una historia. La mía y la de mi familia es Congratulations. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you’re in love with me.

Gracias papá, gracias mamá, y gracias Cliff. Os quiero.

Suscríbete para seguir leyendo