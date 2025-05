El celibato y otras intolerancias católicas

Acabamos de asistir al grandioso espectáculo que se reproduce cada varios años por el que la Iglesia católica entierra a un papa y a continuación elige y entroniza a otro. Es puro contenido televisivo de la máxima calidad, que deja en ridículo cualquier escenificación de relevos monárquicos civiles, como el británico. Atrezzo espectacular, puesta en escena brillante con valiosas pinturas y esculturas como telón de fondo, multitudes enfervorizadas (atento a los primeros planos de curas y chicas jóvenes), mucha intriga, conspiraciones de pasillo, fumatas negras, fumata blanca y, por fin, el nuevo papa repartiendo bendiciones desde el balcón.

Pero todo el mundo sigue preguntándose (y mucho más intensamente la feligresía católica) por qué la Iglesia no da el paso lógico de abrir el sacerdocio hacia el matrimonio, un sacramento consagrado por la propia doctrina y que no se opone a ningún principio dogmático que pudiera alterar la fe que profesan sus miembros. Tampoco mucha gente se explica por qué esa misma Iglesia que últimamente nos muestra rostros tan amables y personalidades tan seductoras y progresistas como Francisco y León XIV no se atreve a dar el paso de investir a sacerdotes del sexo femenino. Y, aunque no tan evidente como esas cuestiones, por qué no admite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando la doctrina cristiana promueve el amor interpersonal.

La interpretación habitual es que es una cuestión política. En la Iglesia católica existe una facción conservadora, que puede ser minoritaria pero que refleja la mentalidad de muchos católicos, muchos de ellos donantes de alto rango. La realidad es que las posiciones de la Iglesia en materia de celibato, mujeres e incluso sobre el matrimonio homosexual, tienen mucho más que ver con razones prácticas y de supervivencia como organización. Un sacerdote célibe tiene todo su tiempo para dedicar a sus labores y su objetivo es generar recursos suficientes para mantenerse él y recaudar dinero para su diócesis. Tener que mantener una familia cristiana con hijos abocaría al cierre de muchas parroquias y a la bancarrota de muchas diócesis.

Por otra parte, una legión de mujeres solteras mezcladas con tanto célibe supondría un engorro organizativo si se quisiera mantener la separación física que exigiría el decoro. Por otra parte, los matrimonios homosexuales (estériles por definición) no son la fuente que la Iglesia necesita para mantener y multiplicar la feligresía. Así pues, la política influye, pero ante todo es pragmatismo.

