Sutracción parental: cuando el menor paga la guerra de los padres

Un niño de 4 años, Bernardino, desaparecía al comienzo de este mes de su casa de Molina de Segura, en un caso que la Policía Nacional investigó desde el principio como una posible sustracción parental. Desde la familia del padre, que denunció lo ocurrido, ya explicaron que el menor estaba con su madre.

Cuando hay una ruptura conflictiva con hijos de por medio, y los progenitores no están de acuerdo, o no se llevan bien, suelen darse graves disputas. La incertidumbre inicial, cuando aún no existe resolución judicial que establezca derechos y deberes respecto a la custodia, régimen de visitas o pensión alimenticia, crea un terreno resbaladizo donde muchas veces los límites entre lo legal y lo ilícito no están claramente definidos.

En ese limbo jurídico, si uno de los progenitores decide llevarse al menor a otra ciudad o región -por ejemplo, a casa de los abuelos- sin resolución judicial que lo impida, puede resultar extremadamente difícil configurar un delito de sustracción. No hay norma vulnerada, al menos de forma evidente, y todo queda reducido a un doloroso conflicto familiar.

La situación cambia radicalmente cuando existe una resolución judicial que establece la custodia, ya sea exclusiva o compartida. En ese caso, cualquier acción que implique sustraer al menor sin consentimiento del otro progenitor —y especialmente si se oculta su paradero— puede constituir un delito castigado con penas de prisión de dos a cuatro años y con pérdida del derecho de custodia. Estas penas pueden agravarse si el menor es trasladado fuera del país o si se exige alguna condición para su devolución.

La ley, sin embargo, contempla ciertos matices. Si el progenitor que sustrae al menor comunica el paradero al otro progenitor dentro de las 24 horas siguientes y se compromete a devolverlo de forma inmediata —y lo hace— podría quedar exento de responsabilidad penal. Es decir, no sería condenado.

Es un atisbo de humanidad jurídica en medio del dolor emocional que rodea estos casos. Además, si el menor es restituido voluntariamente en un plazo inferior a 15 días -plazo en el que se encontraría el caso del menor de Molina de Segura- la pena puede reducirse sensiblemente.

Estos casos, más allá de lo legal, nos enfrentan con una profunda realidad: los menores no deben ser piezas de negociación ni instrumentos de represalia en los conflictos de pareja, mucho menos peones en la batalla legal por la custodia. La ley busca protegerlos, sí, pero también es responsabilidad de los adultos anteponer su bienestar emocional a cualquier desavenencia. Porque el daño emocional causado, sobre todo en niños de tan corta edad, puede llegar a ser irreparable.

Suscríbete para seguir leyendo