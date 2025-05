Las pisadas de los dioses

Algunos días los niños huían de sus obligaciones y corrían a las montañas para ver a los anacoretas. En ocasiones les hacían travesuras para estorbarlos en sus meditaciones, pero la mayoría de las veces escuchaban de sus labios cuentos, cantos y tradiciones antiquísimas. Así completaban los relatos que habían conocido a través de sus madres, las canciones que interpretaba el pueblo y las danzas de los chamanes. Los monjes les señalaban los bosques, adonde raramente se adentraba persona alguna, y les decían que aquel debía de haber sido el aspecto de la tierra antes de que los Inmortales crearan en el país de Choson a la humanidad toda, nacida por obra de un dios aventurero que bajó a unirse con una bella osa; aunque para otros, fue otra diosa la que modeló figurillas de barro con aspecto humano para insuflarles vida.

Peregrinos venidos de las tierras donde nacía la aurora contaban algo que hubiera sido mejor no explicar a los niños. Cuando la diosa Ametarasu se recluyó en una cueva huyendo de los furibundos requerimientos, lascivos y mal disimulados, de su propio hermano Susanoo, todo quedó sumido en la oscuridad. La marcha de la diosa y la gravedad del pecado detuvieron la vida sobre el mundo. Pero la diosa Ame no Uzume, madre de todas las chamanas, se subió sobre un enorme tambor. Interpretó encima de él una danza sensual con la que -a cada movimiento- se deslizaba al suelo una parte de su vestido. El baile la condujo al éxtasis. El último pliegue de su ropa cayó dejando al descubierto su sagrada genitalidad. Amaterasu salió precipitadamente de su escondite al frenético sonido de la percusión, dándose de bruces con la diosa desnuda que bailaba, y con el reflejo de su rostro de reclusa asustada en un espejo que los dioses habían colgado sobre las ramas de un árbol sagrado. La cueva fue sellada nada más dejarla Amaterasu para que no volviera a entrar. Así la humanidad pudo crecer y multiplicarse.

Los visitantes del país del centro no gustaban, por su parte, de hablar a los niños de los amores sagrados de los dioses, porque los deseos son perniciosos y apartan el alma de la serena contemplación de un mundo engañoso. Preferían contar cómo Gun robó los secretos de los dioses para mejorar la vida de los hombres. Burló al Emperador del Cielo y robó la divina arcilla xirang, capaz de obrar milagros. Así el muy sabio fabricó enormes diques para contener una descomunal inundación que amenazaba con destruir el mundo. Pero como quien interviene en el tao, lo empeora, Gun no venció a las aguas, sino que agravó su acción; contenidas aquí, se desbordaban allá. Ni los diques, ni los malecones, ni las presas controlaron las olas cuando eran embravecidas e intimidatorias; tampoco cuando eran plácidas dejaban de ser traicioneras a fuerza de profundas. Para que Gun no deteriorara aún más la situación, los dioses pidieron al Dragón Luminoso que lo matara.

Los antiguos decían que del vientre de Gun fue extraído su hijo, Yu. Yu era también muy sabio, conocedor de todos los misterios; para que la humanidad no muriera, se dispuso a imitar al agua, a ser como ella y reconocer su poder, su capacidad de transformación, su facultad para acomodarse a las formas. El agua sabía filtrarse por las grietas y evadirse como si fuera débil y temerosa, pero a la vez tenía una energía capaz de concentrar el poder de mil puños valientes, su golpe podía ser mortal. Yu admitió ese poder, no quiso poner límites opresivos al agua, aceptó su cauce, llamó a dragones para que drenaran el suelo y liberaran las corrientes cautivas; convocó a las tortugas gigantes y les ordenó que arrastraran los lodos para abrir el paso a los cauces. La principalía del agua fue restaurada, y entonces, los ríos (antes rebeldes) se levantaron para ayudar a Yu, lo llevaron en sus corrientes por las tierras devastadas, a las que ahora les había sido otorgada clemencia. Las aguas seguían su curso y no devoraban a los otros seres. Yu llegó a ser rey y su estirpe se extendió por los siglos.

Cuando caía la tarde voces de madres preocupadas llamaban a sus hijos para que regresaran a sus hogares y no importunaran más a los pacientes bonzos, so pena de unos buenos azotes. Entonces los niños emprendían la senda del regreso cantando una canción sin palabras que nadie les había enseñado. Caminaban con la mente poblada por espíritus inmortales, traían en su mirada luz; y fuego en los corazones.

Suscríbete para seguir leyendo