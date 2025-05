Quo vadis, Europa?

Son varios los eventos y conmemoraciones de los recién pasados días, aparte de la fumata blanca vaticana. El día 5 se conmemoró la liberación del campo de concentración de Mauthausen, con un acto al que acudieron los reyes para honrar a los casi 5.000 españoles muertos allí. El día 8 se celebró el final de la II Guerra Mundial en Europa, pero Rusia lo celebra al día siguiente, por el uso horario de Moscú. Sin embargo, el 9 de mayo es para la UE el día de Europa, en recuerdo de la Declaración Schuman, considerada el germen de la Unión Europea.

Nuestro continente debe su nombre a la princesa fenicia raptada por Zeus. La mitología cuenta que su hermano Cadmo fue escribiendo su nombre por toda la Hélade para encontrarla. Se dice que fue él quien llevó el alfabeto a Grecia, de manera que las primeras letras que se leerían en el continente fueron las de Europa.

Sea como fuere, sabemos que el alfabeto griego es una evolución del fenicio y que los usos comerciales fueron los más comunes, pues se utilizaba para anotar las transacciones o para elaborar los inventarios de mercancías. Esto no quiere decir que el comercio sea el origen del alfabeto, pero sí que fue una de sus primeras aplicaciones prácticas; y, aunque reconocemos la pericia comercial de los fenicios, no podemos atribuir a los mercaderes el origen de la escritura alfabética.

El nacimiento de la actual Unión Europea está en la configuración de un espacio económico libre de aranceles que sirviera de argumento disuasorio de las ambiciones armígeras de Francia y Alemania. El comercio internacional es una poderosa razón contra las pretensiones bélicas, pues entre las fuerzas que mueven el mundo, el afán de riqueza rivaliza con el guerrero. «Ninguna fortaleza es tan inexpugnable que no puedas introducir en ella un mulo cargado de oro», es una frase atribuida a Alejandro Magno.

La evolución del mercado arancelario europeo fue el principal de los impulsos en la construcción de la UE. La Europa de los mercaderes tuvo siempre como principio la libertad de movimiento de los capitales mucho antes que la deambulatoria de las personas. No es un tópico la idea de la construcción europea desde arriba. La UE no es un Estado democrático, sino una organización internacional de naciones que se ha ido configurando mediante cesiones de soberanía de sus Estados miembros hacia una entidad supranacional compleja y escasamente refrendada por los distintos pueblos que la componen.

Prueba de ello es el Parlamento Europeo, que no se ajusta al modelo de un órgano legislativo estatal. Empezó siendo consultivo y progresivamente ha ido asumiendo competencias legislativas, pero siempre mediante procesos complejos de codecisiones. La legislación de la Unión Europea se aprueba entre Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Pero para la mayoría de los ciudadanos, incluidos universitarios con formación jurídica, distinguir éste del Consejo de Europa es más difícil que una ingeniosa adivinanza. Podemos conocer la Comisión Europea, pero nos costaría distinguir la presidencia de la Comisión Europea, del Consejo de la UE y del Consejo Europeo.

La complejidad del entramado institucional escapa al común ciudadano, pero el entramado normativo es todavía más enrevesado, hasta el punto de que algunos jueces –el Tribunal Supremo alemán, por ejemplo- no tienen claro que el Derecho europeo tiene primacía sobre el nacional.

El avance de la ultraderecha fue determinante en el inicio de la II Guerra Mundial y la unidad europea fue fundamental para construir el periodo de paz más largo conocido dentro de las fronteras de la UE. Sin embargo, hoy resurge con una fuerza inusitada frente a la que no parecen sólidos los muros de contención morales, ni legislativos. La deriva norteamericana, poniendo en riesgo, cuando no directamente quebrándolo, todo el sistema de alianzas y hasta el mismo régimen comercial internacional; la amenaza de Rusia sobre los países del antiguo bloque soviético; son peligros para los que no son suficientes las alianzas comerciales convencionales. La misma política migratoria parece más un pergamino más apolillado que los manuscritos del Mar Muerto. No sólo no existe una directriz común, sino que hemos olvidado los principios morales y hasta la misma historia, que más que comprender, simplemente arrastramos.

Lo peor de todo no es la carencia de aprendizaje, sino que no parece que tengamos el más mínimo interés. En Murcia, apenas un acto protocolario celebró el día de Europa, pero me parece aún más grave que ni si siquiera el 80 aniversario de la liberación de Mauthausen haya servido para adecentar el paupérrimo monolito que la ciudad dedicó a los murcianos muertos en los campos de concentración nazis. Paciente lector, ¿acaso sabes dónde está? En la calle de los Derechos Humanos, ¡ahí es nada!

