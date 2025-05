Sánchez pretende arrebatarnos nuestro futuro

Sabíamos que del Gobierno de Sánchez, sectario y arbitrario hasta la médula, podíamos esperar lo peor. Y, por desgracia, nuestros temores se han confirmado plenamente. El cambio en las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura propuesto por el Ejecutivo central supone reducir nada menos que a la mitad los aportes al Trasvase dentro de dos años. Un hachazo que, desde luego, no responde a ninguna motivación técnica ni científica, sino a un criterio puramente político: el que sentó Pedro Sánchez en 2018 en un mitin en Albacete, donde prometió el cierre del Trasvase.

Este atropello intolerable, punto culminante de una política repleta de maltratos y castigos a la Región de Murcia, es ya la gota que ha colmado el vaso. La sociedad de la Región, y en especial sus representantes políticos, no podemos permanecer impasibles. La prosperidad de nuestra Región se ha fundamentado en la agricultura de los últimos 46 años, es decir, en el Trasvase, y sin él se nos presenta un futuro más que complicado.

El Tajo-Segura no solo ha generado oportunidades, riqueza y puestos de trabajo en nuestro sector agroalimentario, sino también en otros sectores básicos para la economía como servicios, logístico e industrial, que viven gracias a las inversiones en la Región de Murcia derivadas de la agricultura y el Trasvase.

Ya no caben las medias tintas. Toda la sociedad de la Región de Murcia debe situarse junto a nuestros agricultores y nuestros regantes en defensa del Trasvase. Como siempre ha hecho el Partido Popular. Y todo el Levante español debe reivindicar los derechos de más de 15 millones de españoles, y por eso es importante que no se quiebre la unidad de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía en torno al Tajo-Segura. No se trata de una lucha política o partidista, sino de defender lo que es justo para que nadie nos robe nuestro futuro.

Pues bien: mientras la Región y el Levante unían sus voces en un acto convocado por el Scrats para impedir el recorte, el nuevo secretario general de los socialistas de la Región, el señor Lucas, en lugar de dar la cara y respaldar con su presencia a nuestros regantes y agricultores, huía de la Región, se escondía en un despacho y se reunía con quien viene ejerciendo de brazo ejecutor del Trasvase: el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán.

Una reunión que Lucas ha presentado como una especie de acto de reivindicación ante las pretensiones del Gobierno de su jefe Sánchez de cerrar el Trasvase… pero que finalmente se ha desvelado como lo que es: una mera foto propagandística. Porque el secretario general de los socialistas de la Región no nos ha explicado los compromisos concretos a los que ha llegado con el secretario de Estado de Medio Ambiente, si es que los ha habido. ¿Ha servido para algo esa reunión, además de para un titular insustancial e inútil? ¿Ha conseguido frenar los planes del Ministerio para recortar el Trasvase? ¿Y ha logrado también paralizar el nuevo proyecto para sacar los estériles de Portmán, o continúan con el sellado?

Ya está bien de postureo de y dar la espalda a la Región de Murcia. La realidad es que el señor Lucas no ha estado donde debería haber estado: junto a los regantes y los vecinos de La Unión en sus movilizaciones. Tampoco ha tenido la valentía de pronunciarse ni sobre el entierro de Portmán ni sobre el cambio de las reglas de explotación del Trasvase. De hecho, hasta ahora, su única acción ha sido aplaudir las decisiones sectarias del PSOE, porque no ha tenido el valor de frenar el epitafio de Pedro Sánchez al Trasvase.

Ahora cabe preguntarse si los socialistas de la Región apoyarán nuestra petición de comparecencia en la Asamblea de Hugo Morán para que dé explicaciones de los últimos atropellos del Gobierno de España a la Región. Será una oportunidad de oro para que demuestren si de verdad defienden el Trasvase, la regeneración de Portmán y los intereses de nuestra tierra.

Suscríbete para seguir leyendo