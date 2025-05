Trata de arrancarlo, por Dios

En la Región, para el PSOE el principal adversario político es el PP, pero para el PP es Vox. Y en ese contexto, el aviso de los socialistas sobre «que viene la ultraderecha» para advertir de la influencia de ésta en las políticas del PP en realidad se puede traducir como un «que venga», pues parece el único modo de debilitar la hegemonía absoluta de los populares, ya que ellos no parecen estar en disposición de hacerlo.

Las invectivas del PP contra la política del Gobierno nacional no tienen como fin principal tanto mantener a raya a las siglas socialistas como aventajar a Vox en el frente antisanchista, que constituye en este momento la base de identidad de las derechas. En definitiva, el PSOE se ve convertido en un spárring instrumental de los populares, pues el partido que inquieta a éstos es Vox. Y esto aunque lo disimulen muy bien, pues evitan polemizar con los abascales, soportando que les aticen con más encono que los socialistas, ya que los necesitan como socios, especialmente a la espera de la fumata blanca de los Presupuestos.

En el Gobierno de López Miras dicen estar muy tranquilos con el nuevo liderazgo de los socialistas encarnado por Francisco Lucas. Aseguran que lo conocen bien, pues en la anterior legislatura fue portavoz parlamentario, y lo tienen por un practicante del radicalismo verbal, sin que arrastre mayores consecuencias. Por lo demás, en la actual fase ni siquiera se sienta en la Asamblea Regional.

Nadie dijo al nuevo secretario general que lo suyo sería fácil. El sondeo de Primavera del Cemop le ha dejado un sabor agridulce, más agrio que dulce, pues no detecta ningún ‘efecto Lucas’. Hay un leve avance sobre el barómetro de Invierno, pero ni siquiera alcanza a reproducir el número de diputados que suma actualmente, ya de por sí exiguo, y lo peor es que al que aquí denominamos la semana pasada «el extraño partido creciente» parece decidido a sustituir a los socialistas como segunda fuerza política.

La sombra de María

El PSOE murciano sigue gripado y el apremio a lo Carlos Sáinz («Lucas, arráncalo, por Dios») requiere de mucho taller. En principio, de chapa y pintura, pues no todo se cerró con la fiesta del pasado congreso regional. Durante estas fechas se celebran las asambleas de las agrupaciones locales para renovar sus direcciones, y no se perciben grandes cambios. Pero hay dos señales importantes que indican que el liderazgo de Lucas está sometido a las alianzas que estableció en las primarias frente a Diego Conesa. Y en especial a María González Veracruz, quien hizo una aparición estelar por entonces para poner sus efectivos a favor de la opción Lucas y después regresar a la discreción en su secretaría de Estado. Pero su poder orgánico no ha cedido graciosamente sus territorios sino que, por el contrario, podrían ser ampliados en estas asambleas.

La hora de Carmina

De una parte, la designación de Carmina Fernández como portavoz parlamentaria para cubrir la ‘sede vacante’ de Pepe Vélez hay que entenderla como un acto de afirmación de la organización cartagenera, en concreto de los hermanos Torres. La intención inicial de Lucas era encomendar esa función al jovencísimo secretario general de Águilas, Juan Andrés Torres, pero éste tendrá que esperar a que corra el escalafón.

Carmina Fernández atribuye a Lucas un trabajo por el trasvase «lejos del ruido», en los despachos de la Administración central, donde mantuvo una entrevista con Hugo Morán



Es la hora de Carmina, dictada desde Cartagena, donde tal vez debiera haber concursado en las últimas elecciones municipales en vez de dejar la plaza a Manuel Torres, un dirigente con mucho peso en el partido, pero con limitada proyección social fuera de sus zonas de influencia orgánica. Carmina optó sin reparo a mantener su acomodo en la Asamblea, tal vez en la previsión de que de haber sido candidata a la alcaldía le habría esperado un triste futuro en la oposición municipal. Pero los partidos no deben desperdiciar sus inversiones en capital político por la comodidad de dirigentes que se saben perdedores de antemano.

Ahora, desde la difícil portavocía socialista en la Asamblea, Carmina tendrá oportunidad de experimentar sus potencialidades, que no exigen solo habilidades para la tribuna, la faceta más visible, sino también la capacidad de negociación y pacto con otros grupos en despachos y pasillos, incluido Vox, que hasta ahora, en comandita con el PSOE, ha logrado poner al PP en más de un brete. Y, sobre todo, se trata de un cargo que exige condiciones para el liderazgo, pues los grupos parlamentarios los componen personalidades muy diversas, a veces difíciles de pastorear.

Carmina Fernández viene de muy lejos en el PSOE, donde ha tenido cargos relevantes, pero no se ha hecho demasiado visible hasta ahora. En un partido donde no sobran personas que puedan hacer aportaciones más allá del guion establecido o de las consignas matinales, la ‘ocultación’ tal vez voluntaria de Carmina es un pecado que con su nueva designación ha sido por fin perdonado.

Otra mujer emergente en esta nueva etapa es Isabel Casalduero para la secretaría general de Lorca. Su acceso al liderazgo local consolidará la plaza lorquina como enclave del tovarismo

Sus primeros pasos como portavoz redundan con insistencia en nominar al secretario general ausente en el Parlamento regional. Es una manera de traerlo en espíritu y de tratar de fortalecer su flamante liderazgo. Así lo hizo cuando se publicó el Barómetro del Cemop, del que destacó la suma de algunas décimas en la valoración del líder socialista respecto al anterior, como único dato favorable que se podía señalar de la encuesta. Y en la reciente polémica sobre las nuevas restricciones al trasvase Tajo-Segura se distanció de las movilizaciones de los regantes para señalar que Lucas estaba trabajando «lejos del ruido» en los despachos de la Administración central para mantener la irrenunciable posición trasvasista de los socialistas murcianos. En efecto, Lucas mantuvo una entrevista con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se prestó a la foto.

La nueva portavoz, en definitiva, a juzgar por las primeras impresiones se propone hacer sonar el nombre de Francisco Lucas en la Asamblea con más persistencia que si el mencionado estuviera presente. Pero a otros efectos, y enlazando con el comentario inicial, conviene recordar que Carmina Fernández dispone de una relación personal muy estrecha con González Veracruz, por lo que no sería extravagante encuadrarla entre los tovaristas, aunque la palanca para su nombramiento la haya pulsado la organización socialista de Cartagena.

El salto de Casalduero

Otra mujer emergente en esta nueva etapa es Isabel Casalduero, quien se postula para sustituir al dimitido Diego José Mateos, de quien fue mano derecha, en la secretaría general de Lorca. Casalduero también acumula un largo recorrido político (fue vicesecretaria regional en la etapa de Rafael González Tovar) y su acceso al liderazgo consolidará la plaza lorquina como enclave del tovarismo. Se trata de una política muy valiosa que también iba necesitanto ya de un protagonismo propio. Aunque hubo una larga etapa en que Lorca resistió el auge del PP en el ámbito regional, la actual alcaldía del popular Gil Jódar parece anunciar grandes dificultades para la aparición de la alternativa, pero Casalduero es, sin duda, la mejor baza del PSOE lorquino.

Para que Francisco Lucas pudiera disponer por sí mismo de la mayoría del poder orgánico, sin apoyos cedidos, tendría que hacerse con el cien por cien de las agrupaciones de Murcia capital, donde reside su emporio, pero esto no se puede contemplar, entre otras cosas porque el tovarismo dispone en este municipio de su potente centro de operaciones, Vista Alegre, y de otros satélites. Esto significa que llegado el momento de las listas electorales tendrá que recurrir a fórmulas internas de consenso similares a las que le facilitaron el triunfo en las primarias.

Las tareas de Lucas

Pero los problemas del PSOE no son de régimen interno, aunque éstos mantengan su latencia. Los socialistas, para que el PP empiece a temerlos tanto como a Vox, necesitan salir de las políticas de respuesta para elaborar alternativas propias y a ser posible trazar un ‘modelo de Región’ reconocible y atinado con la demanda general; deben marcar con nitidez y toda la prudencia que ellos quieran las distancias con el Gobierno central en aquellos asuntos que en el territorio se perciben en negativo, y han de hacer esfuerzos por conectar con sectores de la sociedad murciana con los que mantienen prejuicios. Son las políticas en positivo las que diferencian a los partidos con vocación mayoritaria de los que se acomodan en la oposición como un destino. O lo que es lo mismo: que arranquen el motor y consigan que el principal adversario del PP sea el PSOE.

