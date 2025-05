Mucha sotana y la bolsa de las bolsas

Con empacho. Un hombre a otro, cerca de un kiosco, mirando la prensa expuesta: «Va siendo mucho papa, ¿no?» «Hombre, primero ha sido lo del papa muerto, después lo de los cardenales, y ahora lo del papa nuevo», dice el segundo. «Vale, entonces, va siendo mucha sotana, ¿no?», apostilla el primero y añade: «La verdad es que un poco ‘empachao’ sí que estoy yo también».

Buen camino. Hablo con una chica joven. Cuando acabó el bachiller, hizo el grado de Formación Profesional de una especialidad sanitaria. Le ha gustado el tema y ha decidido profundizar y va a estudiar Enfermería. Como profesor de FP que fui, me gusta ver que los jóvenes opten por esta enseñanza y, una vez acabada, la utilicen tanto con la idea de hacer de ella una profesión definitiva en la que tienen grandes opciones de trabajo, como considerando la opción de acceder a estudios superiores.

Trabajo duro. Cuando empecé a dar clase en el Instituto Politécnico de Cartagena, que ninguno de ustedes había nacido todavía, a finales de los setenta del siglo pasado, me hicieron jefe de Estudios. Era un centro con tres turnos: de mañana, de tarde y el nocturno. Había alrededor de 2.000 alumnos matriculados y más de 200 profesores. Se impartían un buen número de especialidades: Administrativo, Delineante, Electrónica, Electricidad, Metal, etcétera, y, además de las asignaturas comunes de Letras y de Ciencias, se daban las correspondientes clases tecnológicas y prácticas de cada rama de formación. Le cuento esto porque los que conozcan el tema educativo pueden suponer la que era una de mis obligaciones, hacer el horario de cada curso y de cada profesor. Me pasaba el verano intentando que aquello funcionase, y era difícil, muy difícil.

Pobres árboles. Una señora está diciéndole a una amiga mía que vive en el paseo Alfonso X de Murcia ciudad: «Qué pena que los árboles de esta calle tan preciosa se estén echando a perder. Sobre todo, los plátanos de sombra. Parece ser que cuando hicieron la última remodelación no trataron las raíces de estos árboles como era necesario y están sufriendo desperfectos importantes. Hay asociaciones que están reclamando que se corrija lo que se ha hecho mal, pero no sé yo si el Ayuntamiento va a estar dispuesto a meterse de nuevo en obras allí. Por cierto, dicen que ya se ha caído alguna rama por el mal estado del árbol».

Importantes ventas. Para los 12 conciertos que va a dar Bad Bunny en España se han vendido 600.000 entradas en 24 horas. Claro que esto no llama tanto la atención porque en su ‘Most Wanted tour’ en Estados Unidos vendió 700.000 y se calcula que recaudó 208 millones de dólares. Un amigo me comenta que su hija le dijo que estaba en el puesto 38.000 de la cola para comprar entradas en Internet para uno de estos conciertos.

Serie. He visto la serie La Canción, que va de cuando Massiel ganó Eurovisión en 1968. Explica todo el jaleo que se montó con la negativa Joan Manuel Serrat a cantar La, la, la, en español –quería hacerlo en catalán – y los movimientos políticos que produjo el caso hasta con la intervención de Franco, que quiso concederle el lazo de Isabel la Católica a Massiel y ella dijo que no lo quería, y que no se hacía una foto con él ni de broma. Esto le costó un año de castigo sin aparecer en Televisión Española, y resultaba bastante curioso que la cantante que había ganado Eurovisión estuviera cantando en todas las televisiones de Europa y América el La, la, la y aquí no pudiéramos verla porque estaba vetada. En la serie también se ven algunas filmaciones de la época con la Policía machacando a porrazos a los universitarios que se manifestaban pidiendo democracia y libertad. Está bien que algunos puedan ver eso, por si quieren saber cómo iba la cosa por aquellos años.

Más serie. La actriz principal en la serie, Carolina Yuste, es buenísima. Siempre la encuentro perfecta en los papeles que hace. En La infiltrada estaba muy bien y lo mismo en Saben aquell o en Carmen y Lola. Sin embargo, el protagonista masculino de La Canción, Patrick Criado, se pasa los tres capítulos de la serie con cara de estar oliendo mal. En cualquier caso, es entretenida.

Definitivamente, no. Un chico joven habla por el móvil andando por la calle: «No traga, tío, no traga».

Invasión. La cajera de un supermercado a una clienta: «Mari, ¿quieres una bolsa?» Respuesta: «No, hija mía, no, que tengo dos bolsas llenas de bolsas, y eso que las reutilizo para la basura y para los plásticos y para el papel, pero no consigo quitarme tanta bolsa de encima. Porque luego están las que trae mi marido, mi Toñi, y el novio, que de vez en cuando aparece con una bolsa también. El otro día vino con una bolsa enorme de palomitas, para ver el partido, dijo».

Zapatos corrientes. El nuevo papa se puso la estola bordada sobre la sotana blanca para salir al balcón, pero no se puso los zapatos rojos. En la misa se vio que llevaba los zapatos negros corrientes. Francisco tampoco quiso ponerse los zapatos rojos. Es que, eso de los zapatitos rojos…, qué quieren que les diga.

