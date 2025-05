¿Tenemos que resignarnos a los apagones y el caos ferroviario? | La dictadura de los enchufados

La democracia ha traído consigo una nueva clase social que agrupa a los políticos profesionales, una expresión que encierra una profunda contradicción en sí misma, puesto que la política, por su propia esencia, debería ser siempre una ocupación temporal. Breve, además, para evitar que los elegidos se eternicen en un cargo y den lugar a una masa clientelar de la que surgen todo tipo de vicios y excesos. Los ejemplos recientes de algunos políticos dedicados desde siempre a pastar en el presupuesto nos eximen de cualquier aclaración adicional.

Platón, en el diálogo de Gorgias, se escandaliza por la banalidad con que se gestiona la política, tratándose de un asunto fundamental para la sociedad. Así, hace asombrarse a Sócrates de que cuando la ciudad necesita construir un puente, hace llamar al mejor ingeniero; si se trata de construir un edificio público, convoca al mejor arquitecto; y si se necesita a alguien que vele por la salud pública, reclaman la presencia del mejor médico. Y, sin embargo, continúa Sócrates, cuando se trata de la política, una actividad que es mil veces más complicada que hacer un puente, levantar un edificio o gestionar la salubridad urbana, se encarga la tarea a personajes lamentables, con escasos conocimientos de la gestión pública y de una moralidad más que discutible en el mejor de los casos. 25 siglos después, la cosa sigue más o menos igual.

En la España sanchista ya no es que se seleccione a auténticos ignorantes para gestionar una materia concreta, sino que la falta de conocimientos se esgrime como una virtud. La interpretación que cabe hacer es que la política es una actividad al margen de la cosa pública que se tiene que gestionar, de tal manera que no hace falta ser médico para ser ministro de Sanidad, ni ingeniero para llevar la cartera de fomento, sino que lo importante es ser un gran político.

En Murcia tenemos a muchos profesionales de la política. Ellos están «a disposición del partido», de manera que, con el paso de los años, desempeñan multitud de cargos públicos sobre los asuntos más diversos, ninguno de las cuales tiene que ver con su formación académica o trayectoria profesional, entre otras cosas porque muchos de ellos estudian ‘Ciencia Política’ (otro oxímoron) y no conocen otra actividad laboral que la política desde que son bien jovencitos.

Red Eléctrica Española está presidida por una abogada con carné del PSOE que antes de ser cooptada para el cargo fue ministra de Vivienda. ¿Cómo no se va a ir la luz? Tal vez no resulte imprescindible, pero sería bueno encargar la dirección del organismo que gestiona el suministro eléctrico a todo el país a un experto en la materia con acreditada trayectoria profesional. No sé, por plantear una hipótesis loca. Al igual que para gestionar el transporte ferroviario, las infraestructuras turísticas o la educación sería bueno contar también con especialistas en cada uno de estos campos, a los que no les resulten ajenos los problemas y los retos que implica el desempeño de un cargo de esas características.

El caos ferroviario es otro ejemplo de gestión mediocre de un ministro cuya principal actividad conocida es hacer el hooligan sociata en las redes sociales. En eso es un experto; en todo lo demás, un desastre. Con Sánchez llegará muy lejos, porque su perfil es similar. Tan es así que ambos acuden a la teoría de la conspiración para justificar los desastres que provocan, en el caso del ministro de Transportes, a una confabulación de delincuentes financiados por la derechona para que roben cable de cobre en el tendido ferroviario, algo que jamás había ocurrido en España, al parecer.

Tendremos que resignarnos a los apagones, a la paralización de los trenes y a que las riadas que se llevan por delante decenas de vidas humanas. Es el precio que nos toca pagar por tener al frente de todas esas responsabilidades a profesionales de la política.

