Vivo en una ciudad llena de moscas; no hacen nada, pero me ponen tensa, sobre todo cuando abro las ventanas de casa y un número considerable se concentra en mi salón. Les invito a andar por algunas calles del centro y puedan comprobarlo. Llevo días buscando remedios caseros, probando pócimas y todo tipo de mejunjes, y nada. Volqué todas mis esperanzas en un limón partido por la mitad con clavos, y cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que son inmunes. Hasta los moscardones, o como se llamen, entran sin pudor por delante del supuesto remedio, ¡y me vacilan!

Llegados a este punto, propongo gasear la ciudad; puede que sea una medida un poco drástica, pero no veo otra solución. Que me perdonen las protectoras de moscas si se sienten ofendidas por mi falta de sensibilidad; he intentado convivir con ellas, pero, como en la película de Los inmortales, sólo puede quedar uno y créanme que voy a ser yo. O puede que caiga redonda al suelo tras la inhalación del spray matamoscas al que cada día tengo que recurrir para acabar con ellas. Están sacando lo peor de mí, ¡que alguien haga algo!

Insectos aparte, ultimamente paso mucho tiempo en casa y me ha dado por ordenar armarios, el trastero y poner a punto la terraza, y he llegado a una conclusión: colecciono tazas sin saberlo, vasos y tuppers que nunca uso. ¿A vosotros también os pasa? Siempre cojo la misma para el café de por las mañanas, y cuando voy a una tienda que vende cosas suecas, como esta semana, no puedo evitar la tentación de comprar otra taza, y más tarde tengo que hacer un estudio de ingeniería para ver cómo voy a encajar todas en el mismo espacio. Spoiler: casi nunca sale bien, ya que abrir el armario para coger un simple vaso se convierte en toda una heroicidad. Es curioso cómo almacenamos; creía que no tenía apego a las cosas, pero la evidencia me está demostrando que hay cosas de las que me cuesta desprenderme. Más allá del menaje que me ha acompañado por las diferentes casas y mudanzas, guardo ropa de mi adolescencia en perfecto estado y algunas prendas aún las uso: camisetas, vestidos de verano... ¡Si la ropa hablara y contara lo que ha vivido!

Recuerdo en mi penúltima mudanza que tuvo que ser una amiga quien tirara algunas cosas de las que yo era incapaz de desprenderme, como un póster de Pirlo y más chorradas que habían formado parte de una época muy divertida de mi vida; verlas dentro de un contenedor me rompió el corazón. Era como cortar el cordón umbilical con una etapa que había terminado. Lo que no permití que fuera a la basura son dos bolsas llenas de narices de payaso; pelucas; diademas de calaveras; sombreros mamarrachos, como uno de un pollo asado que me ha salvado de algún apuro para fiestas temáticas; y demás complementos para amenizar una sobremesa en casa. Una vez al año salen del trastero para echarnos unas risas y hacernos fotos imposibles.

Apegos aparte, me ha dado por el color mostaza, he comprado toallas, una colcha y fundas de cojines, ¡y solo iba a por perchas! El amarillo en sus diferentes tonalidades siempre me ha dado yuyu, por aquello de la superstición que mi abuelo materno tenía y de la que me contagié de manera discreta, o eso creía yo. No pasaré por debajo de un andamio, ni te daré un salero en la mano en una mesa; si se cae sal, la cogeré y la tiraré por encima de mis hombros, y si se me rompe un espejo, apaga y vámonos, el fin del mundo habrá llegado para mí. Pero es hora de desafiar a la suerte y darle una oportunidad al color mostaza, que no es el amarillo que ni un actor ni un torero se pondrían nunca; si veo que una nube de Gargamel me persigue a partir de ahora, habrá señales. Si no sabes quién es Gargamel, también es una señal.

Insectos, apegos y supersticiones aparte, son días intensos, de todo o nada, de subidas y bajadas, de entender qué está sucediendo y que pronto compartiré, es el momento de dejar ir, es el momento de soltar.