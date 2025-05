Animula, vagula, blandula. «Pequeña alma, blanda, errante...». Ese es el inicio del poema que, en su lecho de muerte, el emperador Adriano compuso preguntándose dónde iría su alma tras abandonar el cuerpo, de quien la consideraba amiga, y es uno de los millones de veces que el ser humano, en su último trance, se ha preguntado qué será de él, unas veces con paz, otras con dolor, otras, quizás las menos, con curiosidad.

Parte de su pregunta quizás la pueda responder ahora, casi dos mil años después, una reciente investigación sobre los microtúbulos que forman parte de los cilios y flagelos de la neurona y que son capaces de albergar operaciones cuánticas. Para esos investigadores existe una cierta posibilidad de la existencia de una mente cósmica, omnipresente precisamente por esa capacidad cuántica de estar dos partículas conectadas sin importar el espacio que las separa.

La posibilidad de que, una vez mirado todo, pesado el cuerpo antes y después de una muerte, elucubrando sobre lo divino y lo humano mientras se hurgaba en un cuerpo inerte, buscando la esencia de la conciencia, y al final se encuentre en un microtúbulo pequeño y errante dentro de nuestra cabeza, es una cura de humildad, sobre todo para quienes se creen señores de una creación que se ríe de los reyes desnudos, porque los microtúbulos los compartimos, por ejemplo, con los ratones.

Habría que preguntarse si alma y conciencia son dos cosas distintas, y si esta segunda existe o al final es lo mismo y tal distinción no es necesaria. No lo sé, y a tanto no me dan quinientas palabras, pero es hermoso pensar que, si son lo mismo, nacemos con un código de lo que es bueno y lo que es malo.

Si fueran dos cosas distintas, hay veces en que no es necesario preguntarse si el alma está o no está. Mientras asistimos —¿atónitos?, ¿indiferentes?— a lo que ya, sin ninguna duda, es un genocidio en Gaza, porque no hay ya Hamás suficiente que pueda excusar aquello, podemos preguntarnos perfectamente si quien se dedica a darle plomo a un coche con una niña que está hablando con gente que va a ir a atenderla, y va a ser, en el futuro cercano, también acribillada, para luego ser todos los cuerpos escondidos y reconocer la barbarie dos semanas después, sepultada en otros titulares, da algún sentido a los abrazos y al amor que quien ejecutó, quien ordenó, quien concibió eso, luego le regala a sus seres queridos sin mayor problema, sin menor estremecimiento.

O si en algún lugar de esa conciencia una pequeña alma, blanda, errante, se pregunta qué hace en ese cuerpo que justifica semejante barbarie por a saber qué idea oscura, qué retribución cobrada con creces, pero aún con saldo deudor, queda por pagar. Por si ha de irse. O dar, alma tan nimia, aldabonazos a los microtúbulos de la conciencia.