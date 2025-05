Ahora que por razones obvias se ha puesto de moda la película Cónclave (Edward Berger), por cierto discretita, discretita, y uno se halla bajo los efectos embriagadores del incienso oloroso y con las pupilas aún dilatas de tanta púrpura cardenalicio, no he podido evitar caer en la tentación y volver a revisar Las sandalias del pescador, adaptación a la gran pantalla de la novela homónima escrita por Morris West y que dirigió en 1968 Michael Anderson.

Con un elenco de campanillas compuesto, entre otros, por Anthony Quinn, Laurence Olivier o Vittorio de Sica, ¡ahí es na! y una sublime e inspiradora banda sonora a cargo de Alex North que ensalza, y de qué manera, la monumentalidad de su puesta en escena, Las sandalias del pescador nos habla de la importancia de la política en el ámbito eclesiástico y nos plantea cuál debe ser el papel de la Iglesia católica en el mundo contemporáneo.

Y es que, mis queridos amigos, si las cuestiones de Dios y la religión son asuntos de fe, y no seré yo quien las cuestione, los asuntos de la Iglesia son harina de otro costal. Ya lo gritaba enfurecido Agustín González, eterno Padre Calvo, en La Escopeta Nacional, del maestro Berlanga: ¡lo que yo he unido aquí en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo!

La iglesia, sin duda una de las instituciones más antiguas que existen, necesita renovarse y adaptarse a una época donde los acontecimientos se precipitan de manera vertiginosa y en donde el tiempo se mide a ritmo de tuit. Y esa renovación y adaptación solo es factible, en mi opinión, a través de la política. Por eso es tan importante que un papa, al margen de sus encíclicas y doctrinas teológicas, doctores tiene la Iglesia para opinar y enjuiciarlas, sea un excelente estratega y un excelente gestor. En definitiva, un buen político.

Las sandalias del pescador nos presenta a un pontífice preocupado por la justicia social en un mundo inmerso en plena guerra fría y al borde del colapso. Pero sobre todo nos plantea a través del personaje del padre David Telemond, interpretado magistralmente por el austriaco Oskar Werner e inspirado en el jesuita y paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, que hay que desafiar a la ortodoxia religiosa y que, como apunta éste, «toda nueva verdad nace como herejía, tanto más cuanto más nueva sea».

Lo cierto es que a lo largo de la historia cuando la herejía se ha convertido en ciencia, y el ser humano se ha puesto en el centro, la humanidad ha avanzado. El miedo a lo nuevo siempre ha estado presente en todas las culturas y estigmatizar las teorías que cuestionan el status quo del momento y ponen en duda nuestras creencias más íntimas y ancestrales ha hecho prender, desde la noche de los tiempos, la llama de la hoguera. Así ha sido, y así, de alguna forma u otra, lo seguirá siendo.

