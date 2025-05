El martes pasado, después de las Fiestas de Primavera, la Fuensanta volvió a su santuario. Como siempre, salió de la Catedral acompañada de una muchedumbre, y eso que esta romería no es tan multitudinaria como la de septiembre. Pero la devoción que los murcianos sienten por nuestra Patrona hace que nunca se vaya sola.

Miles de personas la acompañan, y entre el gentío, cómo no, van sus Damas. Las conocerás por una cinta de rayas moradas y blancas que llevan al cuello, con una medalla de la Virgen, prácticamente el único requisito que se precisa para ser Dama: llevar la medalla para que se te distinga, y querer acompañar a la Fuensanta. Desde que se fundara esta asociación, el 4 de agosto de 1915, la finalidad de las Damas de la Corte de la Virgen de la Fuensanta -así se llama- es la de promover la fe, a través de la devoción a la Virgen de la Fuensanta.

Las Damas acompañan a su Reina siempre que está en Murcia. Se organizan por turnos para que no falte nada, ya sea en el rezo del rosario, para las misas, o en la novena. Y por supuesto, para que no le falten flores a la Virgen mientras está aquí abajo. Ya sabes lo que dice su himno, que si una oración sube al cielo, es porque ha pasado por su camarín.

Pilar Cáceres Hernández-Ros sabe muy bien con qué emoción reciben la medalla cada hornada de nuevas Damas, que ya son más de 800, ahí es nada. Ella no me lo ha dicho, pero sé que el de presidenta es un cargo que ha ido pasando de generación en generación. Qué inmenso honor, saber que tu familia ha promovido la fe a la Virgen de la Fuensanta, haciendo crecer la devoción en Ella. Por eso disfruta tanto, cada 25 de marzo, el día de la Encarnación, cuando pasan por el manto de la Virgen a los niños nacidos en ese año. Así es la transmisión de las tradiciones, pasan de padres a hijos, y de hijos a nietos... Yo he visto pasar por ese manto a niños ya creciditos, pero el deseo de que la Virgen le protega es mucho mayor que la formalidad de qué edad tenga el nene.

Y esa misma devoción es la que lleva a hacerse Dama. Las niñas que iban en romería lúdico festiva con sus padres y abuelos, ahora van a esa misma romería, pasados los años, por el gusto de acompañar a la Virgen, después de tantos favores rezados.

Del mismo modo que crecen otras aficiones, las Damas tienen el deseo de servir a la Virgen, aunque solo sea ofreciendo su compañía, pasando por la Catedral para saludarla, y de paso pedirle por tantas cosas, esas que no hay más remedio que dejar en sus manos. Quién sabe si siendo algo de ella, ser Dama de su corte, nos facilitará el camino al cielo.

