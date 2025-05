Victorias y derrotas

Hoy se celebran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial con la firma por parte de Alemania de su rendición incondicional en 1945. Años más tarde esta jornada recibirá el nombre de ‘Día de la Victoria para los aliados’, y el día siguiente, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa desde que el Consejo Europeo lo declarase así en la Cumbre de Milán de 1985, en conmemoración de la Declaración Schuman, como se llamó al discurso pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, en el que se proponía la contribución a la paz mundial de una Europa unida.

También un 8 de mayo en los Estados Unidos de América John Stith Pemberton inventaba la Coca Cola en 1886 o, en 1912, se creaba uno de los mayores estudios de Hollywood, la Paramount Pictures (que desde el 31 de diciembre de 1953 lleva por logo el pico nevado de Artesonraju, ubicado en la Cordillera Blanca en Perú), y en Reino Unido salía a la luz en 1970 el último álbum de los Beatles antes de su disolución, Let it be (la canción homónima, escrita por Paul McCartney en homenaje a su madre, se convertiría en un himno global).

Estas son solo algunas de las muchas efemérides, del más diverso cariz, que tienen lugar cada 8 de mayo en el mundo, mientras se suceden nacimientos y defunciones de personajes ilustres junto al de millares de seres anónimos, y asistimos a las consecuencias de actos u omisiones de acciones previos sin percatarnos en muchos casos de la concatenación de hechos que solo una perspectiva temporal y la aplicación del espíritu crítico nos permiten relacionar. En su tratado Sobre el orador, Cicerón calificaba a la historia como magistra vitae (maestra de la vida), si bien la realidad parece demostrar lo contrario, a juzgar por acontecimientos que alertan sobre la falta de sensibilidad y escrúpulos de una humanidad cada vez más deshumanizada.

Entre tanto, ayer comenzó el cónclave para la elección de nuevo papa, el que constituirá el número 267 desde que Jesús nombrara a Pedro primer pastor de la Iglesia, y se multiplican las especulaciones sobre cuál de los 133 cardenales elegibles será el sucesor de Francisco.

Por otra parte, mañana se inaugura en el Museo de Bellas Artes de Murcia y en el palacio de San Esteban la exposición de arte urbano De Vándalos a Leyendas, de la elaboración de cuyo magnífico catálogo se ha ocupado el diseñador gráfico José Luis Montero. La sesión de inauguración contará con la presencia del británico Dale Grimshaw, que pintará en directo en el MUBAM. Una de sus obras, pintada en Alcantarilla en 2021, está considerada entre las cien mejores del mundo en Street Art, y son más de un centenar las piezas de artistas de veinte países, que en algunos casos han vivido en los límites de la transgresión y la clandestinidad, antes de convertirse en auténticos iconos, como refleja el título de la citada muestra.

Suscríbete para seguir leyendo