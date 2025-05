La reciente decisión de los servicios de inteligencia alemanes de clasificar al partido Alternativa para Alemania (AfD) como una amenaza para la democracia reaviva un viejo dilema que aquí ya tuvimos tiempo atrás cuando se decidió ilegalizar a Batasuna: ¿qué hacer cuando la libertad sirve de escudo para quienes buscan destruirla desde dentro?

Con un discurso racista contra la inmigración, la AfD ha escalado en popularidad en Alemania y es ya el segundo mayor grupo parlamentario del Bundestag. Ahora la decisión de la Oficina para la Protección de la Constitución abre la puerta a un posible proceso de ilegalización al considerar a la AfD peligrosa para la democracia por su xenofobia, que atenta contra la base de la convivencia, y por su desprecio a las instituciones. Sin embargo, la prohibición depende de los tribunales, tras un proceso impulsado por el Parlamento. Es decir, el resto de partidos tendrán que decidir si es justo poner fuera de la ley a un partido que cuenta con el respaldo de un 20% de la población, según los votos obtenidos en las últimas elecciones. El enorme apoyo que tiene es la clave que sirve tanto para justificar su prohibición como para desaconsejarla. Hace años se toleró la existencia de un partido nazi porque era muy minoritario y, por lo tanto, inofensivo. Como eran pocos, carecían de fuerza para imponer su ideología y alterar el orden constitucional.

Pero, ¿pueden las democracias europeas excluir a partidos votados libremente con el argumento de que son un peligro letal para la convivencia?, ¿sirve de algo prohibir un partido cuando las ideas que representa ya han echado raíces?, ¿dónde está el límite de la tolerancia? Si una democracia es el compromiso de renunciar a la violencia en favor del debate, ¿no debe ser la violencia la única línea roja?

Se puede prohibir un partido político, pero no se puede prohibir el odio. Las ideas se combaten con ideas. El odio se combate con la razón. Sin duda, una democracia tiene el derecho de defenderse. La historia de Alemania enseña que las instituciones deben estar alerta ante cualquier deriva autoritaria. La memoria del horror del Holocausto debería ser suficiente para sustentar el ‘nunca más’ en Europa. Sin embargo, desde la ultraderecha u otras formas de totalitarismo se relativizan los crímenes del nazismo y ciudadanos de todo el mundo apuestan cada vez más por formaciones que desprecian el modelo liberal.

El odio, cuando se instala en una parte significativa de la sociedad, no desaparece con una resolución judicial ni con la censura. Puede mutar, desplazarse o, peor aún, aumentar con el resentimiento. Si la AfD desapareciera, ¿acaso desaparecería también el desencanto que lo alimenta? ¿Los temores ante la inmigración, la frustración económica, el nacionalismo identitario? La lucha contra el extremismo no puede basarse únicamente en herramientas legales. Prohibir a la AfD podría ser un alivio institucional a corto plazo, pero si no se abordan las causas profundas de su auge, otras siglas ocuparán su lugar. Porque el odio no necesita estructuras formales para crecer; le basta con un terreno fértil para las mentiras y el miedo. La democracia no solo se defiende con leyes, sino también con ideas.

