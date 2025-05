Claroscuros del papa Francisco

En Cónclave, la reciente película de Edward Berger, hoy de plena actualidad, se revela con asombrosa crudeza el marginal papel reservado a las mujeres dentro de la Iglesia Católica. Mientras los cardenales, cientos de hombres de todo el planeta católico, se reúnen en el Vaticano para elegir al sucesor del papa que acaba de morir, en curioso paralelismo con la realidad actual, un séquito de mujeres religiosas se encarga del servicio con máxima humildad, sumisión y meticulosa eficiencia, pero sin intervenir en absolutamente ninguno de los asuntos cruciales para la Iglesia que allí se dilucidan. Su papel se circunscribe a cocinar, servirles la comida, limpiar, ordenar los aposentos y atenderles en las cuantas tareas domésticas se les requiera.

En 1959, el Concilio Vaticano II, bajo el liderazgo del Juan XXIII, introdujo cierta apertura y pequeños cambios respecto al papel de la mujer en la iglesia: fue entonces cuando a las monjas se les permitió adoptar roles anteriormente reservados a los hombres en exclusiva, tanto en hospitales como en escuelas dirigidas por la Iglesia.

Desde esta mínima concesión, apenas ha habido avances. Ha sido el papa Francisco quién, en los últimos años, tímidamente, ha intentado plantear algunos de los temas más conflictivos y controvertidos en el seno de la Iglesia Católica, como ha sido el reconocimiento de los sangrantes abusos a menores al amparo de la misma, que el Vaticano, hasta ahora, no había sido capaz de afrontar con la debida transparencia y decisión. También este pontífice ha demostrado un talante social y humano sin precedentes ante las personas migrantes y más desprotegidas, expresando con claridad su oposición frente a las políticas deshumanizadas y xenófobas de los dirigentes internacionales más ultraconservadores. Ha habido además pequeños gestos, claramente insuficientes, respecto a la igualdad de géneros, y se ha posicionado en varias ocasiones a favor de conceder un papel más relevante a las mujeres en el seno de la Iglesia, reconociendo su importancia y la necesidad de otorgarles mayores responsabilidades: «Todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia», ha llegado a declarar; o «La Iglesia necesita que las mujeres estén más presentes en los procesos de discernimiento y decisión». Pero añade, precisando para evitar equívocos: «No se trata de darles un lugar de poder, sino de reconocer su capacidad para escuchar, acompañar, cuidar».

Otra de las aportaciones del papa Francisco ha sido impulsar la creación de comisiones para estudiar el diaconado femenino en los primeros siglos del cristianismo, momento en el que las mujeres, al parecer, desempeñaban funciones de servicio en la Iglesia que alcanzó su mayor extensión en Oriente desde el siglo III hasta mediados del siglo V. Posteriormente, el papel de la mujer en la Iglesia entró en progresivo declive hasta extinguirse casi por completo en el siglo XI.

La primera constatación de esta figura femenina en la Iglesia se encuentra en la Biblia, en las Cartas de San Pablo a los romanos, donde hay evidencia del nombramiento de Phoebe como ‘diácono’. Otros estudiosos aseguran la existencia de algunos casos más.

Aunque hay dudas de cuáles eran las funciones de las diaconisas en la Iglesia primitiva y de que estas pudieran equipararse a los diáconos actuales, la realidad es que ya se han encargado determinados teólogos de disminuir su importancia. Afirman que esta figura no está en plano de igualdad con los diáconos varones que formaban parte del orden sagrado como paso previo al sacerdocio, estadio al que las mujeres no pueden aspirar.

La escritora Leila Guerriero, en un artículo en el diario El País de hace unos días, se muestra bastante crítica con el pontífice recientemente fallecido, haciendo referencia a este modelo histórico femenino. Recoge las palabras del cardenal Víctor Fernández: «El Santo Padre ha expresado que en este momento la cuestión del diaconado femenino no está madura y ha pedido que no nos entretengamos ahora en esta posibilidad», lo que demuestra claramente el residual interés de la jerarquía por emprender cualquier avance en este sentido. Si en más de dos mil años de historia del cristianismo no se ha encontrado el momento oportuno para poner este asunto sobre la mesa, ¿por qué lo va a hacer ahora? La Santa Institución parece tener asuntos más importantes de los que ocuparse.

Es cierto que con el papá Francisco, desde la constitución apostólica Praedicate Evangelium, se hizo posible que los laicos y, por tanto, también las mujeres, pudieran dirigir un dicasterio y convertirse en prefectas (ministras del Vaticano), cargo que antes estaba reservado a cardenales y arzobispos; y que, recientemente, ha nombrado para cargos de responsabilidad a las monjas Raffaella Petrini y Simona Brambilla; pero este tímido avance no deja de ser desalentador, ya que, por ahora, sólo ha nombrado para cargos de responsabilidad a religiosas, y muy escasas.

El argumento que esgrime la Iglesia para apartar a las mujeres del sacerdocio, y con ello de las esferas de poder, es que Jesús solo eligió hombres para que le siguieran, algo que no está nada claro, ya que, si nos remitimos a una visión menos patriarcal a las escrituras, esta teoría no se sostiene, hay evidencias en los evangelios, y no solo en los apócrifos, de que hubo mujeres entre los apóstoles, aunque la jerarquía lo quiera ignorar.

Es posible que las mujeres católicas, religiosas y laicas, no hayan sido capaces de movilizar este debate dentro del conglomerado católico con suficiente contundencia, ni de forma unánime, como sí ha ocurrido en otras congregaciones religiosas como la Anglicana, en la que las mujeres sí pueden ordenarse sacerdotisas.

Una teóloga, que opta por preservar su identidad, recalca: «Repasando la doctrina social de la Iglesia y su historia, llama poderosamente la atención que el feminismo sea la única teoría de raíz ilustrada con el que la Iglesia Católica no ha dialogado nunca. Ha dialogado con el socialismo, el liberalismo, el anarquismo, el ecologismo y con los movimientos sociales de las décadas de los 60 y los 70: sindicalismo, movimientos populares, liberacionistas…, pero jamás, nunca, ha dialogado con el feminismo».

Por todo lo expuesto, no podemos más que concluir que la Iglesia Católica, a pesar de las pretendidas reformas, continúa siendo una institución medieval y arcaica, misógina y patriarcal, incapaz de adaptarse a los nuevos los tiempos, ni parece que tenga intención de hacerlo, y que la pequeña contribución del papa Francisco, una figura de la que, por su talante más progresista y cercano que el de sus predecesores, podrían haberse esperado avances más significativos, ha resultado tristemente insuficiente y desesperanzadora. Esperemos al cónclave a ver que nos depara.

