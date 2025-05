Una vez alguien me dijo que parte de los problemas del mundo tienen su origen desde que la gente dejó de abrazarse. A veces me siento casi incapaz de abrazar a las personas que más quiero y, sin embargo, cuando tengo que hacerlo con un paciente o familiar a quien apenas conozco, me sale muy natural. Vivimos asustados, nos regalan el miedo para vendernos estabilidad.

Suena frívolo leer el impactante titular sobre el que hoy me quería pronunciar: «La nueva moda entre los famosos, la salud mental». Agencias de management, con fino olfato mercantil, exponen los estados de sus representados con la finalidad de rescatar sus carreras abatidas, convirtiendo trayectorias disolutas en controversia, vendiendo relatos heroicos bajo una narrativa atrayente de sucesos y acontecimientos, con un mensaje final basado en la pretensión de transmitir un aprendizaje o concepto que, básicamente, avisa del peligro que supone tener una vida desordenada o el abuso de sustancias.

El miedo a defraudar por la incapacidad de igualar aquel trabajo excepcional que un día los encumbró, la exposición a constantes críticas o la presión por mantenerse en la cima del éxito, son motivos suficientes para no ver el cartel que avisa de un precipicio con ‘caída libre’ a la depresión. Esta lacra que es el desajuste de la salud mental podría extenderse a prácticamente todas las profesiones existentes, pero son las actrices, modelos, cantantes o recientemente algún futbolista, quienes más visibilizan el proceso agónico que les ha tocado vivir. Caras bonitas vemos, trastornos mentales desconocemos.

Podría hablar largo y tendido de Blue Moon, una canción que Elvis Presley escribió y, aunque muy bailable, realmente expresa la sensación de soledad que sufre una persona con depresión. Pero me voy a quedar más cerca, no sé qué piensan ustedes de Caída libre, para los autores era necesario visibilizar a cara de perro la situación. Leiva y Robe lo han hecho en esta composición en la que abordan con ‘extrema sensibilidad’ el camino a seguir cuando se toca fondo anímicamente.

Dijo, en una de sus sobresalientes apariciones en el New Yorker, Ricky Gervais: «Hasta hoy, los artistas creaban cosas que hacían que la gente quisiese parecerse a ellos, fomentando el talento y la evolución cultural. Ahora los artistas actúan para que la gente crea que sus ídolos son como ellos, fomentando la nada. El estrellato es un apostolado, requiere el sacrificio de hacerse millonario, llorando en la limousine». ¿Se ha de dar por bueno todo lo que implique salvación?

En ocasiones, lo acertado es siempre pedir ayuda, no nos lo tiene que decir una canción. Y, porque no, abrazarse más.

