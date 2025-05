No es lo que pasa, es cómo te lo cuentan: el arte de buscar culpables

Vivimos tiempos de incertidumbre. Crisis económicas, inflación, guerras, migraciones, cambio climático, apagones… El presente parece un cúmulo de problemas complejos. Pero el ser humano no tolera bien el caos. Necesitamos entender, buscar sentido. Y cuando algo nos afecta, preguntamos: ¿quién tiene la culpa?

Este impulso, profundamente humano, tiene un nombre en psicología: atribución causal. Y este concepto si lo relacionamos directamente con la acción política, es que no solo observamos los hechos, sino que necesitamos explicarlos. Y, muchas veces, esa explicación pasa por señalar a alguien como responsable.

Aquí es donde el populismo encuentra su mejor terreno. Simplifica lo complejo, ofrece respuestas simples a problemas complejos y, sobre todo, construye un enemigo. Los migrantes, los burócratas europeos, las feministas, los medios, los ecologistas, «los políticos de siempre»… El populismo no propone soluciones realistas, sino narrativas emocionales. Y esas narrativas apelan directamente a nuestro deseo de entender el mundo de forma rápida y tranquilizadora. Y en este punto es fundamental señalar el papel central de las redes sociales en este proceso.

Las plataformas digitales no solo distribuyen información: la organizan emocionalmente. Su lógica de algoritmos y viralidad favorece contenidos que despiertan reacciones intensas, no necesariamente los que aportan contexto o profundidad. Así, las explicaciones más simples —aunque sean falsas— se propagan con más eficacia que los análisis complejos.

En comunicación digital, sabemos que el contenido que más circula no es el más veraz, sino el que mejor encaja con lo que el usuario ya siente o cree. Esto potencia lo que llamamos ‘cámaras de eco’: espacios donde cada persona refuerza sus ideas, rodeado de mensajes que validan su malestar y le señalan a un culpable.

- Un meme que dice «la culpa es de los migrantes» tiene más posibilidades de ser compartido que un informe técnico que explica el sistema de asilo y acogida.

- Un vídeo indignado tiene más alcance que una rueda de prensa con datos.

- Una narrativa emocional (aunque falsa) se recuerda más que una explicación racional (aunque sea cierta).

Esto explica por qué líderes ultras pueden capitalizar cualquier crisis, aunque no tengan responsabilidad directa en ella. Lo vimos en España con la pandemia, lo vemos en Francia con los disturbios, en Alemania con la inflación, en Italia con la inmigración. No es casualidad: es estrategia. Porque no importa tanto lo que pase, sino cómo se interpreta. Y quien domina esa interpretación, gana apoyo.

Y hoy, esa batalla se libra, sobre todo, en el entorno digital.

No estamos hablando solo de manipulación o desinformación. Estamos hablando de algo más profundo: del diseño de narrativas emocionales que encajan con el estado de ánimo colectivo. Narrativas que circulan a velocidad de clic, se comparten en grupos privados, se replican en hilos de X (Twitter), se adornan con humor en TikTok o se camuflan de ‘sentido común’ en WhatsApp.

Por eso, defender la democracia no es solo votar cada cuatro años. También es entrenar nuestro pensamiento crítico en el entorno digital. Preguntarnos no solo qué nos cuentan, sino por qué nos lo cuentan así, y a quién beneficia esa historia. Porque la política ya no se disputa solo en el Parlamento o en los medios tradicionales. También —y cada vez más— se juega en la conversación diaria de las redes, en los vídeos virales, en los titulares diseñados para compartir antes que para informar.

La política no es un duelo entre buenos y malos. Pero cuando dejamos que nos lo expliquen así —una y otra vez, desde nuestros móviles— perdemos todos. Porque el populismo no busca gobernar mejor. Busca señalar al culpable de tu frustración, aunque sea el vecino equivocado.

Y si no aprendemos a reconocer esos relatos, seremos parte de ellos… sin darnos cuenta.

