El bulevar del soterramiento y el gafe

Una de las recreaciones del futuro bulevar de la zona sur. / L.O.

Alguien debe estar poniendo velas negras a la zona sur del municipio y actuando de gafe para que no se desarrollen importantes proyectos que sobre el papel supondrán una lluvia de millones nunca vista y que convertirán espacios públicos en maravillosos jardines. Muchas vicisitudes han padecido los vecinos sureños desde el remoto siglo XX cuando el soterramiento de las vías del tren en la Estación del Carmen no era más que una quimera, una ensoñación, una entelequia, un amor platónico no correspondido por las administraciones.

Logrado con esfuerzo, tesón, lágrimas, cargas policiales y hasta pleitos judiciales, parecía que lo difícil ya estaba hecho y que ahora quedaba esperar plácidamente que la herida del ferrocarril, ya prácticamente cerrada, diera paso a un hermoso bulevar que fuera el orgullo de la milenaria ciudad de Murcia. Sin embargo, parece que un gafe se ha interpuesto en ese camino, que se antojaba de rosas, y ha abierto un nuevo frente que retrasará la ansiada recuperación del espacio que en estos momentos es de hormigón y sirve de aparcamiento de coches.

La Asociación de Constructores de Murcia, Acomur, que agrupa a las empresas que se dedican a la obra pública, ha hecho saltar todas las alarmas poniendo sobre la mesa «irregularidades» en la propuesta de adjudicación de la sociedad Murcia Alta Velocidad, integrada por Adif, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, a Ferrovial Construcción para la ejecución de la nueva zona verde sobre las vías soterradas de la ciudad.

Miles de metros

Es un proyecto que cuenta con doce millones de presupuesto y que afecta a la primera parte de esa gran franja de terreno que deja libre el tren. Se trata de los miles de metros que van desde Los Dolores hasta Santiago el Mayor y las obras deberían estar acabadas en el plazo de once meses. Se presentaron 17 empresas a este contrato y el nudo gordiano está en que Ferrovial hizo una baja temeraria y situó su presupuesto en menos de ocho millones. Hubo que recurrir a un jurídico externo para ver si esa oferta podía ser aceptada y se estimó que era posible llevar a cabo los trabajos con cuatro millones menos de presupuesto.

No lo ha visto así Acomur, que señala que Ferrovial alega para justificar la baja temeraria, entre otros motivos, la adscripción de sus trabajadores al Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Región, pese a que en el pliego de condiciones se indica claramente «la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación», que es el de la construcción, tal y como también queda patente en el hecho de que se solicitase a las empresas que se han presentado clasificaciones de este ámbito.

Acomur lo tiene claro y afirma que la propuesta de adjudicación a Ferrovial por parte de la sociedad Murcia Alta Velocidad «podría suponer una irregularidad y un perjuicio para el resto de las empresas que se presentan al procedimiento, puesto que se utiliza un convenio colectivo como el de la industria siderometalúrgica, cuyas tablas salariales son, en promedio, un 15% inferiores al de la construcción, para explicar una oferta calificada por los evaluadores como anormalmente baja».

Titanes

Un lío de nuevo al que se enfrenta el soterramiento que ha estado luchando contra titanes: desde alcaldes, consejeros, delegados de gobierno hasta incluso ministros. El revés conllevará el retraso de los trabajos porque las administraciones implicadas deberán ahora responder a la asociación de constructores de obra pública, que podría emprender una cruzada con demandas ante instituciones superiores.

Mientras se deslía la madeja de Ferrovial, Murcia Alta Velocidad ha elegido el proyecto ‘La Elíptica’ como ganador del concurso para diseñar la plaza central de la Estación Murcia del Carmen. Esa iniciativa ha sido diseñada por Javier Peña Galiano y su estudio Xpiral Innovative Answers, en colaboración con la agencia ADN Urbano dirigida por Gerardo Sánchez. Éste último bastante conocido en el Ayuntamiento de Murcia y en la Comunidad, ya que ha formado parte del equipo del alcalde José Ballesta durante varios años.

Aún está por ver quién es el gafe del soterramiento. Hay varios candidatos, uno de ellos aquel político que dijo que en Navidad se tomaría las uvas en Madrid gracias a un AVE que partiría desde Murcia sin soterrar. Por nadie pase.