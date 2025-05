Solos en la oscuridad

«Se ha ido la luz», vino a decir el presidente del Gobierno en su primera comparecencia tras el apagón del pasado lunes. Para entender a Pedro Sánchez, hay que pensar siempre que hace lo contrario de lo que predica, a sabiendas de que él y su gobierno nunca tienen la culpa de todas aquellas desgracias que puedan acontecer, que han sido muchas. Acerca de las causas del «dichoso» apagón, sólo ha faltado acusar a alguien del robo del cobre de los cables, al margen de las empresas privadas. El asunto es que el pasado lunes los que confiábamos en la energía eléctrica y su vitrocerámica tuvimos que conformarnos con comer un bocadillo de fiambre y un vaso de agua a temperatura ambiente.

«¿Este mes hay que pagar el recibo de la luz?», preguntaban algunos vulnerables. El caso es que las ideologías no deben de influir ni proyectarse sobre las tecnologías ya sean renovables, térmicas o hidráulicas. El tema me recuerda al medievo, cuando la religión se enfrentaba a la ciencia, lo que llevó a más de uno a arder en la hoguera. Para lo que sí ha servido el quedarnos a oscuras, es para conocer los sueldazos que se gastan algunos cargos rebotados de la política; tener un sueldo de seiscientos mil euros al año ata a la poltrona de los consejos de administración y aleja de dimisiones, sobre todo cuando no se tiene ni pajolera idea de ingeniería eléctrica y, como mucho, saben distinguir el automático que la mayoría tenemos detrás de la puerta. No es de extrañar las cantidades astronómicas que pagamos cada mes por el precio de la luz; no es la luz, sino los impuestos y los sueldos millonarios de estos afortunados.

A Pedro Sánchez, el que nunca tiene culpa de nada, lo persiguen los jinetes del Apocalipsis, incluyendo una potranca nueva: la oscuridad informativa. Los de mi quinta buscamos el transistor olvidado en un cajón, soplando el polvo del tiempo y buscando alguna pila que lo hiciera funcionar, y funcionó; como todo lo de antes, cuando las cosas se fabricaban para que duraran. Allí estaban, como siempre, las emisoras de radio, las que nunca fallan cuando llega un cataclismo como el acaecido, informando de forma exhaustiva cuando nos quedamos solos en la oscuridad, caminando junto a las vías de un tren que no funciona o encerrados en un ascensor. Nos hemos hecho demasiado dependientes de la electricidad. Para nada nos sirvió el celular sin batería ni el ordenador con su internet.

El apagón del que nadie tiene la culpa me recordó aquellas noches y días de tormenta de la infancia, a la luz de una vela, cuando al primer trueno se desataban las plegarias y se iba la corriente, claro que aquello duraba lo que duraba la tormenta, no más. La muerte de seis personas y las pérdidas millonarias no son ninguna broma, aunque los ‘memes’ en redes pongan de manifiesto la imaginación y el buen humor ante la pifia eléctrica y los desastres que ocasionó.

Se cierran plantas nucleares y se destruyen pantanos en aras de las nuevas energías, a sabiendas de que el riesgo cero no existe y nuestra dependencia de la electricidad es mucho más de lo que imaginamos. No se logró estabilizar la red a tiempo, lo que se conoce como «cero de tensión», según los entendidos.

Desde hace un tiempo se nos viene aconsejando acerca de catástrofes por llegar, de invasiones y cataclismos, de ‘kits’ de supervivencia o de cómo se construye un búnker, lo que hace que veamos el futuro más negro que la España del pasado lunes a vista de satélite.

Confinamientos, volcanes y apagones nos sirven para socializarnos, algo clave para nuestra resiliencia psicológica, incluso con desconocidos, sacándonos así de las pantallas digitales, lo que beneficia a la columna vertebral y al sentido de la vista, fomentando el diálogo y acercándonos a un buen libro, cuando no a buen sueño.

El gobierno pide datos a las empresas acerca de los pormenores del apagón. Esperemos que no sea otro comité de expertos, como el creado durante la pandemia, quien lo elabore y que, gracias a Portugal, conozcamos las causas de nuestra oscuridad, aportando algo de luz a nuestra desinformación.

