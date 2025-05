La palabra escrita y los melones regados

A ver cuándo. Un hombre a otro, en la barra de un bar, el jueves, a las 11 de la mañana: ‘A ver si nos pudiéramos enterar, de una puñetera vez, de qué demonios provocó el apagón’. (No dijo ‘qué demonios’, dijo ‘qué’ y otra cosa que empieza por ‘coj...’ y que no pongo aquí por si me riñen. Tampoco dijo ‘puñetera vez, dijo algo que también empieza con ‘pu… ’, pero el libro de estilo deber ser respetado).

Opinión compartida. La RAE le ha dedicado un homenaje a Antonio Machado en el que José Sacristán ha leído el texto que el poeta había escrito para su discurso de ingreso en la academia de la lengua, que él no pudo leer porque se retrasó cuatro años para su toma de posesión, y, cuando ya iba a hacerlo, la Guerra civil después del golpe de Estado de 1936, y su exilio y muerte en 1939 se lo impidieron. En la crónica de este acto aparecen algunos fragmentos del discurso, y quiero resaltar esta frase porque me he sentido totalmente identificado con ella y la comparto en su totalidad: ‘Lo bien dicho me seduce cuando es interesante, y la palabra escrita me fatiga cuando no me recuerda la espontaneidad de la palabra hablada’. (Soy partidario, ya les digo).

Vocabulario de andar por casa. (He aquí una transcripción literal de ‘palabra hablada’ que espero no les produzca fatiga alguna) Tres mujeres, de más de sesenta años, se han parado en la calle y hablan de sus cosas. ‘Juana se ha cortado el pelo y dice que parece más joven, pero yo la veo rala perdía’, dice una. Tengo que pensar un rato para llegar a entender qué quiere decir con la expresión ‘rala perdía’. Sin embargo, las otras dos lo comprenden enseguida porque una de ellas dice: ‘Rala, rala no, pero un poco rabicorta sí que se le ha quedado la cabeza’.

El kit. El miércoles voy a un supermercado de los grandes a hacer una compra. Me asombro al ver varios expositores totalmente vacíos de comida, por ejemplo, el de los quesos, el de los yogures y el de las verduras. Le pregunto a una empleada si es que, al perder el frío por el corte de luz, se había echado todo a perder, y me responde que no, que esos productos se habían vendido el lunes y el martes. No sabía que tanta gente había acudido a hacerse un kit de resistencia.

La mejor. Leo que María José Gil se jubila. Ambos empezamos a la vez en este periódico desde el mismísimo número uno. Luego yo me ausenté de sus páginas un par de años y volví, pero ella ha permanecido aquí, haciendo periodismo del bueno y siempre respetada por todo el mundo como la magnífica profesional que es. Espero que siga conectada con este medio y con nosotros, sus amigos.

Consecuencias. Donald Trump ha declarado que quizás las niñas estadounidenses tendrán desde ahora solo dos muñecas en lugar de veinte. Se refiere a que tanto las muñecas como otra extensísima lista de productos de todo tipo les van a costar más caras a los ciudadanos debido a la imposición de los aranceles. Como es natural, esta situación no le ha gustado mucho al personal. También se están produciendo movimientos de protesta en la agricultura y en otras industrias donde han comenzado a faltar trabajadores en aquellos oficios que desempeñaban hasta ahora inmigrantes con o sin papeles. Y se está montando una buena tormenta. De este último punto quizás aquí mismo, en España, esos que rechazan a los inmigrantes podrían comenzar a tomar notas.

Serie dura. Estoy viendo la serie Gangs of London. Es muy buena, pero de una violencia tan explícita que a veces se hace insoportable. No creo que llegue al final. Francamente, no apetece pasar un mal rato viendo cómo matan a gente quemándola con gasolina o en un matadero de reses.

Un desastre. Lo del recorte del Trasvase es una auténtica barbaridad y mucha gente comprende que los agricultores estén subiéndose por las paredes. Imagino que lo hacen para contentar a García Page y a sus huestes, pero es inadmisible que le peguen ese tiro a la economía murciana. Los que hemos conocido el Campo de Cartagena hecho un erial, con cuatro matujas y alguna plantación de melones regados con agua salada de los pozos, y ahora lo vemos produciendo frutas y verduras a mansalva, nos sentimos muy mal, muy cabreados, con esta decisión. Por supuesto que todo el control del mundo para que lo que se hace esté bien hecho, sin perjudicar el medio ambiente, pero esta medida de cortar el grifo es nefasta.

Le toca hoy. Un niño de unos 7 años a otro igual, en la salida del colegio, donde padres y abuelos esperan a los críos. ‘Yo hoy me voy con el novio de mi madre’.

