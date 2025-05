En Barcelona se ha producido un apagón (qué casualidad) y la parada eléctrica ha trastocado ciertos registros informáticos en los que se censaban los Denver, seres cibernéticos con perfecto aspecto humano, pero carentes de recuerdos de una infancia que no tuvieron y con fecha de muerte preconcebida que, sin embargo, la desprogramación ha dejado al azar, como la de cualquier prójimo. Una brigada se ocupa de localizarlos con el propósito de proceder a su exterminio, pero el protagonista sabe disimular muy bien su condición, aunque el destino de la parte humana de su naturaleza le lleva a sufrir a causa de los sentimientos inherentes a esta especie. La novela se remonta a un argumento típico de su autor, que no viene aquí al caso, pero este es el esqueleto de partida.

El increíble partido creciente

Cerré el libro de Vila-Matas (Canon de cámara oscura, Seix Barral) para darme de bruces en el ordenador con el Barómetro de Primavera del Cemop sobre previsión de resultados electorales en la Región de Murcia, e instintivamente exclamé: «¡Los Denver!». Los cyborg de Vila-Matas son, como los replicantes de Blade Runner, un grupo sumergido que se desenvuelve con aparente normalidad, pero mientras en la película de Ridley Scott mantienen su fecha de caducidad, los Denver, tras el apagón, han dejado de estar controlados con el indudable riesgo de que se multipliquen.

Así, Vox, nuestros Denver domésticos. Ya alcanzan, según el Cemop, casi la cuarta parte de los murcianos, a punto de empatar con el PSOE. Esto significa que cuando vamos al Mercadona o asistimos al festival indie Warpm Up, uno de cada cuatro de quienes nos acompañan es votante potencial de Vox. Y ya no son detectables.

Emergentes exhibicionistas

En los primeros tiempos de emergencia de este partido se produjo un auténtico boom de exhibicionismo. Banderitas, pulseras y pegatinas, aun reproduciendo la enseña común, enfatizaban con orgullo la pertenencia a la nueva organización. Personas desconocidas por mí me paraban en la calle y me colocaban en plena acera discursos sobre la constitucionalidad de la bandera del aguilucho, sobre los riesgos de sustitución civilizatoria por el acogimiento de inmigrantes o sobre la venta de la patria por el socialcomunismo con la complicidad de la derechita cobarde.

Una amiga que trabaja en una agencia de viajes atendió a quien le pareció un cliente, pero en realidad le ofrecía el carné de Vox por el módico precio de diez euros mensuales con la misma sensación de oportunidad de quien vende un seguro para el hogar. Tras rechazar la oferta comprobó que el agente se dirigía sin pérdida de entusiasmo a otros empleados del centro comercial.

Esto ocurría, digo, en la fase emergente. El filón de Vox parecía proceder de una hasta entonces minoría silenciosa, tal vez inédita en las urnas, más el desglose de una parte de votantes del PP cuya adhesión a este partido se producía por mera utilidad contra la izquierda, a falta de que viniera Abascal a aclarar las ideas y a animar a que fueran proclamadas sin rubor.

Desde entonces, el crecimiento sostenido en la Región de Murcia ha sido implacable. Piedra a piedra, paso a paso. La predicción de que los grupos que minaban el bipartidismo eran accesos gaseosos se ha cumplido con todos, menos con Vox. Podemos y sus rediseños han sufrido el efecto souflé, y Ciudadanos capuzó en el destino que cabe prever a los partidos fake. Por el contrario, Vox no solo resiste, sino que avanza, se consolida y muestra en la Región su voluntad de convertirse en segunda fuerza política.

Crecimiento sumergido

Y aquí es donde detectamos la primera paradoja: el votante de Vox ya no es tan farolón. Tal vez reserve sus alardes para los círculos más cercanos, pero en el espacio público es más contenido. Es cierto que basta con abrir una conversación para detectar los tics, pero esto queda encomendado a la impresión ajena. Del «yo apoyo a Vox, ¿qué pasa?» han evolucionado al «yo no soy de Vox, pero...». La ampliación del abanico verde que detecta el Cemop (nada menos que un crecimiento de invierno a primavera de casi un 5%) permite sospechar que los abascales se nutren de potenciales votantes con adscripciones anteriores más convencionales, principalmente del PP, pero también del PSOE, según los encuestadores. Aquí es, por seguir con el ingenio vilamatiano, como se prodigan los Denver.

Sin interés por el programa

Pero lo más desconcertante es que en la encuesta no aparece destacado el programa de Vox. Los asuntos que los abascales manejan en el ámbito parlamentario como condicionantes para la aprobación de los presupuestos autonómicos ocupan lugares bajos o muy bajos en el top de preocupaciones de los murcianos. Así, la Inmigración se sitúa en la cuarta casilla (6,3%), el Agua en la quinta (4,6%), la Inseguridad ciudadana en la décima (2%) o la Agricultura en la decimoquinta (1,1%).

La pregunta es: ¿cómo es que interesando tan poco las ‘ideas fuerza’ que caracterizan las dinámicas de Vox, este partido resulta ser el único que avanza notablemente en el favor electoral de los murcianos? La posible respuesta podría encontrarse en el primer epígrafe de ese ránking de percepciones en que los Políticos, la Política y los Partidos constituye la preocupación mayoritaria del espectro electoral (23,9%) , a gran distancia de las que siguen. La cuestión consecuente sería: ¿la desafección política general beneficia a Vox, como si éste fuera un meteoro ajeno al sistema?

El amigo americano

Hay otros datos muy elocuentes al respecto. Por ejemplo, la valoración que merecen «las medidas que está adoptando la Administración Trump que afectan a los intereses comerciales de la Región de Murcia». Este epígrafe marca un rechazo absoluto del 79% de los encuestados, mientras la visión positiva queda reducida al 4,9%, donde se enmarcan mayoritariamente los simpatizantes de Vox. Estos datos conducirían al desquicie a cualquier analista poco entrenado, pues no hay manera de calzar coherentemente esa derivada. Que los empresarios de la Región, especialmente los agrícolas (sostén habitual de Vox) crucen los dedos ante una posible avalancha de aranceles disuasorios dictados por EE UU mientras el partido que dice representar sus intereses económicos se deshaga en loas a Trump es difícil de entender en un primer vistazo. Si alguien concebía la esperanza de que los espasmos de Trump iban a significar un lastre para Vox, parece claro que esto no está ocurriendo. Y la interpretación del misterio parece materia de Cuarto Milenio.

Refugio múltiple

En realidad, todo resulta más simple. Vox aparece como un refugio ideológico confortable ante un PSOE ya muy traqueteado por el sanchismo y un PP cuyo líder nacional no encuentra su lugar al sol. Pero los que simpatizan con el abascalismo ya no compran necesariamente el pastel completo, sino que cada cual encuentra el elemento suelto que le complace entre los componentes de la confitura. Véase que la encuesta refleja entre los potenciales votantes señales de fracturación ideológica en que quienes se reclaman resueltamente de extrema derecha son tan solo uno de los componentes, lo que significa que el partido se está abriendo, algo habitual en procesos de crecimiento, incluso contra la rigidez del discurso dominante entre sus dirigentes. Cada cual interpreta de Vox lo que le parece más oportuno, obviando el lote completo.

Regodeo frente a un PP inmovilizado

Otro dato singular es que el partido que más crece está liderado por el dirigente peor valorado, José Ángel Antelo, lo que indica que la fuerza de impulso se produce por la política nacional. La estrategia socialista para la demonización de Vox a fin de convencer a sus propios desafectos de que la alternativa sería le extrema derecha, confirma la identidad de los abascales y los convierte en referente básico de la oposición ante un toro mareado, el PP, que no termina de meter el cuerno en carne mortal a pesar de las oportunidades que Pedro Sánchez le pone en bandeja, y que a su vez se resiste a replicar con contundencia a Vox, pues lo necesita como socio: para sostener a Mazón (que hay que ver), para aprobar los presupuestos en autonomías como Murcia (que no hay manera) o en una hipotética suma futura con Feijóo (cuya oportunidad no llega).

Mientras tanto, los de Abascal no se reprimen y lanzan sus flechas tanto contra el PSOE como contra el PP. Y en el marco de la derecha, los ataques de Vox contra el PP son mucho más eficaces que los consabidos que le vienen desde la izquierda. De ahí que López Miras no termine de avanzar hacia la mayoría absoluta, más que en movimientos de balanceo, pues no encuentra la manera de poner cerco a Vox sin una ruptura plena entre ambas formaciones.

Enfin, cuidado con los Denver, que de andar sumergidos, en un tris tras Trump, pasan a mayoritarios y se ponen a marchar por ahí con la gorra colorá.

