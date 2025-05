La otra cara de las Fiestas de Primavera

Terminan las Fiestas de Primavera 2025 y, con ellas, se apaga esa chispa de alegría que durante días ha llenado nuestras calles y barracas. Pero este año, el cierre ha dejado con un sabor especialmente agridulce a muchas familias. Entre ellas, la mía.

Comencé a bailar jotas con apenas cuatro años. Mi abuela Carmen, que es de La Arboleja, me enseñó desde pequeña a amar esta tierra de limoneros, acequias y cantos de auroros. Ella fue quien me regaló mi primer traje de huertana y quien me mostró lo que significaba ser parte de esta tierra fértil, la huerta de Murcia. Desde entonces, bailar no es solo una afición, sino una forma de honrar lo que somos. Esa pasión la he transmitido a mis hijas, con la esperanza de que nuestras raíces sigan vivas en cada generación.

Hace unos meses, vivimos en casa lo que parecía el comienzo de un sueño: mi hija decidió presentarse como candidata a Reina de la Huerta. Participaron un total de 34 niñas y 28 jóvenes, todas con la misma ilusión, sabiendo que solo solo quince serían elegidas. Como muchas otras madres, no podía evitar sentirme emocionada ante la posibilidad de ver a mi hija entre esas quince.

Pero la noche del 4 de abril no la recordaré por la alegría de una fiesta, sino por las lágrimas de mi hija y de muchas otras, inconsolables ante un deseo truncado. Y ahí es donde está lo difícil: no tener palabras suficientes para aliviar una tristeza que, a esas edades, se vive con tanta intensidad.

Aun así, esta experiencianos ha dejado también momentos hermosos: vivencias, aprendizajes y amistades que, ojalá, perduren en el tiempo. Con esto me quedo: con las palabras sinceras, los abrazos y las miradas cómplices de quienes han vivido lo mismo.Porque creo, como tantas personas de dentro y fuera del mundo huertano, que esta hermosa tradición no tiene por qué estar reñida con una mirada más empática. Una que cuide también a quienes no resultaron escogidas y se sintieron fuera.

En un año tan simbólico, en el que Murcia celebra los 12 siglos de historia desde su fundación, echo en falta una mirada más cercana a nuestra huerta, nuestras raíces, nuestro folclore y nuestras peñas.Porque, no lo olvidemos, ellas son el alma de estas fiestas. Son quienes, con esfuerzo y pasión, mantienen vivas las costumbres que nos definen como pueblo.

Una vez más, han estado a la altura, ofreciéndonos con generosidad lo mejor de nuestra gastronomía y de nuestras tradiciones. Ellas y ellos no han dejado de dar lo mejor de sí, con esfuerzo, constancia y mucho amor por Murcia. A todas las peñas huertanas y a todos los huertanos y huertanas que siguen honrando nuestras raíces, les envío estas líneas con todo mi cariño y reconocimiento.

Y a mi hija, y a todas las niñas y jóvenes que no salieron elegidas pero llevan el espíritu de la huerta en el corazón, quiero decirles con orgullo: vosotras también sois reinas. Reinas de la Huerta, de nuestras casas, de nuestras tradiciones y de una historia que sigue viva gracias a vuestra pasión.

Suscríbete para seguir leyendo