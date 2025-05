Un problema de estos días

En la casa vive un matrimonio mayor. La mujer, conectada a oxígeno las 24 horas. Ella sufre una enfermedad respiratoria desde hace años y la necesidad de oxígeno se ha ido incrementando a lo largo del tiempo hasta llegar a la situación actual de dependencia absoluta. Cuando se fue la luz y el aparato del oxígeno comenzó a pitar, él, el marido y cuidador, puso en marcha inmediatamente una segunda máquina productora de oxígeno que dispone de batería con la que contaban para desplazamientos cortos.

‘'No creo que tarde mucho en volver la luz'’, dijo ella. ‘'Sí, con esta máquina tenemos para tres horas, seguro que antes se arregla lo que sea que esté pasando’'. Se sentían bastante tranquilos.

Él intentó telefonear a alguno de sus hijos, pero los móviles no funcionaban. Salió a la calle. Una vecina le dijo: ‘'parece ser que se ha cortado la luz en toda España'’. Esto lo preocupó seriamente por lo del oxígeno de su mujer, pero entonces recordó que hace cuatro años, cuando por primera vez le prescribió el oxígeno su médico especialista de la Seguridad Social, la empresa que trajo al domicilio la correspondiente máquina también dejó una botella de oxígeno a presión por si se producía lo que precisamente estaba ocurriendo en este día aciago.

Fue a comprobar el estado del recurso y vio que, a pesar de que habían pasado cuatro años sin usarse, mantenía más de la mitad de su carga, así que se disponía de oxígeno para veinticuatro horas o más. Una sensación de relativa tranquilidad los inundó. Quedó constatado que la Seguridad Social de la Región había hecho su trabajo y había planificado una solución para un problema que raramente se iba a dar, pero que ocurrió y estaba previsto, en este caso.

A lo largo del día, él hace lo que tantas otras personas estaban haciendo en España: comprobar que las linternas no funcionan bien, que las pilas que compró para las linternas se han sulfatado tras varios años metidas en sus envases y que tiene un par de velas a medio gastar. También comprueba que todo en su casa va con electricidad, la placa de la cocina, el agua caliente, el frigo, que ha de procurar no abrir mucho para que pierda el menos frío posible, etc. Se promete a sí mismo comprar un hornillo de camping de inmediato, aunque cualquier problema de este tipo le parece sin mucha importancia ante la suerte de disponer de oxígeno para al menos veinticuatro horas. Tienen transistores así que ponen la radio y van siguiendo las noticias hasta que, a las 9.30, la luz llega.

Pero, dos días después, el estado de la enferma empeora y hay que recurrir a la Seguridad Social de nuevo. Él llama al 112, le ponen con un médico que escucha los síntomas y decide que una ambulancia con equipo médico acudirá al domicilio para valorar el estado de la enferma. En veinte minutos llegan a la casa. Vienen un médico y dos enfermeros, cargados con aparatos que ponen en funcionamiento.

Le hacen un electrocardiograma, la auscultan, le toman la tensión, le miden la saturación, etc. Impresiona la actitud del equipo, claramente experimentado, demostrando una efectividad absoluta, se complementan en sus quehaceres, se ayudan con los conocimientos de cada uno y llegan a un diagnóstico: hay que trasladarla a su hospital para hacerle otras pruebas y ser tratada. Llaman pidiendo una ambulancia, les dicen que hay mucho trabajo y que tardarán un par de horas, deciden que ellos mismos la llevarán al hospital en su ambulancia medicalizada. Y con todo cuidado, lo hacen.

Sobre lo anterior él pensó que la Seguridad Social de esta Región demostró una vez más su absoluta eficacia y disponibilidad con lo grave, y también observó que, a pesar de que los rostros de enfermeros y médico denotaban un profundo cansancio, hicieron su trabajo con total concentración y llegaron a las decisiones tras las aportaciones de cada uno y la puesta en común de sus observaciones técnicas. Cuando la enferma llegó a Urgencias y le realizaron las pruebas correspondientes los médicos llegaron a las mismas conclusiones que el equipo que había decidido su traslado y la paciente se quedó ingresada y se está recuperando.

Esta es una historia real. Espero que estA Sanidad Pública nuestra esté siendo cuidada y dotada por el Gobierno regional como se merece.

