Apaga y vámonos

Sábado 26. Como dios

Hay momentos estelares que marcan un antes y un después en la vida: la primera vez que uno hace el amor, el primer viaje en avión, el primer piso de alquiler… Pensamos que, a medida que pasan los años, esas ocasiones trascendentales comienzan a apagarse, pero el fulgor de lo inaudito nunca se extingue.

Yo misma acabo de tener una revelación gloriosa a mi edad: he descubierto a Walt Whitman, considerado el padre de la poesía estadounidense y mi nuevo ídolo. La primera vez que oí hablar de él fue hace un par de semanas, en la piscina de un hotel en Puerto de la Cruz. Tumbados al sol, mi compañero me soltó como el que no quiere la cosa: «Deberías leer a Walt Whitman. Te va a gustar. Escribe como si fuera Dios».

Domingo 27. Canto a Whitman

Con esa única referencia como guía, me adentré en Hojas de hierba (1855) y, desde el primer verso, supe que tenía entre mis manos algo tan grande como la humanidad misma. Leer a Whitman es como abrir un libro por primera vez. Es sentir una conexión plena con el mundo, con la naturaleza y con los demás, a la altura de la filantropía cervantina. Whitman está convencido de que los seres humanos contenemos a un dios, porque tenemos la potencia de crear, y que cada existencia humana es una aventura llena de promesas y esperanza. Su obra reivindica la alegría sin fisuras y la potencia del hombre en todo su esplendor. Un canto al amor por la vida tan radical, que probablemente sea el antídoto más poderoso contra la depresión y el desánimo jamás escrito. Ahora, mi consejo para todo es: «Lee a Walt Whitman».

Lunes 28. Escalofrío

El apagón generalizado me pilla en el aeropuerto de Tenerife. Hago memoria y me doy cuenta de que puedo clasificar las encrucijadas de mi vida en dos categorías: las que me han obligado a coger un avión de urgencia y las que me han impedido volar por una larga temporada. En el archipiélago hay luz, pero nadie sabe cómo va a afectar el apagón al tráfico aéreo ni lo que nos encontraremos al llegar. La señora que tengo al lado en la puerta de embarque resume el caos generalizado con una lúcida reflexión: «Así que se ha montado un buen chocho, ¿eh?». Dos aviones y varias horas de espera después, aterrizo en Corvera. No va Internet ni la línea telefónica. Consigo subirme al autobús fantasma de Interbus: solo pasa dos días a la semana, los años bisiestos jubilares en Mercurio retrógrado (lo segundo es broma, lo primero, no). Me bajo en la Gran Vía: los últimos rayos de luz agonizan en una ciudad apagada. Siento un escalofrío y entonces me doy cuenta de que no tengo dinero en efectivo, comida ni agua.

Tercero de apocalipsis Se va la luz, se cae Internet, y pasamos de dioses a insectos. Cuando los planes que teníamos por delante se vuelven, de repente, papel mojado, nuestra altiva voluntad se arruga y nos convertimos en huerfanitos con un transistor a pilas entre las manos. Pensábamos que después de la pandemia y demás ensayos del fin del mundo estábamos ya en 3º de Apocalipsis, hasta que dijimos «Alexa, socorro» y nadie contestó. Qué fragilidad la de ese mono desnudo que aprendió a dominar el fuego, cuando las llamas de la civilización se apagan. (Imagen tomada por la autora el día del apagón, en la calle Santa Teresa de Murcia).

Miércoles 30. Horror en el hipermercado

Amanece un nuevo día: el sol brilla, el cielo sigue sobre nuestras cabezas y ha vuelto la luz. Sin embargo, la escena de ayer por la noche aún me atormenta: a la hora del cierre, tuve la ‘feliz’ idea de entrar al Mercadona. La gente corría, los pasillos parecían trincheras, no quedaba agua…Mercadona: ese lugar donde damos rienda suelta a nuestra alma concupiscible y manifestamos nuestros apetitos más obscenos, ya sea intentando ligar con una piña del revés o saqueando los productos básicos cual Gengis Kan en Black Friday.

Jueves 1. Neolengua

Diccionario de la ‘nueva normalidad’: cero absoluto, pantógrafos, mix energético, centrales combinadas, perturbación extrema, exceso de oferta, generadores síncronos, aportación al servicio de balance, energía no firme, los misteriosos 15 gigavatios desaparecidos, Beatriz Corredor y sus 46.000 euros mensuales...

Viernes 2. Yo, sereno

«Yo, allí donde viva mi vida, oh, sentirme equilibrado frente a las contingencias. / Hacer frente a la noche, las tormentas, el hambre, el ridículo, los accidentes y los desaires, como lo hacen los árboles y los animales» (Walt Whitman).

