Le llamaban loca

En mis tiempos mozos dejé en el tintero varias posibles profesiones. En el proceso de descarte dejé cosas que me apasionaban, pero las consideraba abocadas a la enseñanza, cosa que me espantaba por los cuatro costados. Y aposté por cosas que me parecían más prácticas. Nunca sabré si hice bien o mal. Y como nada es más amado que aquello perdido, como dice Serrat, siempre conservé esa querencia hacia lo que ya sólo podrá ser una afición. Una de las descartadas era Historia.

Desde hace un tiempo me encanta la época de Isabel la Católica. Cuanto más me meto en su historia y en su tiempo, más fascinante me parece el personaje. Podría decirse que fue quien lo tuvo todo en contra, y a pesar de todo salió victoriosa en casi todos los frentes que se le presentaron. No voy a entrar en si era buena o mala, me parecen simplificaciones bobaliconas, pero sí creo que tenía un par de narices, y que su sola figura, junto al rey Fernando de Aragón, fue la que impidió que España siguiera siendo mora, para empezar a ser cristiana. No creo que nada ni nadie, aparte de Isabel apoyada por Fernando, hubiese reconquistado España para la cristiandad. Si salimos ganando o perdiendo, tampoco lo sabremos. Pero que la gesta es inigualable, no se puede discutir.

Pero no es eso lo que quiero contarte. La pobre tuvo una vida difícil y dura, y al final, cuando aún no se sabía de la magnitud del descubrimiento de América, tuvo que afrontar las peores situaciones. Tras morir su madre, vio cómo moría repentinamente el príncipe Juan, y a continuación malograrse el embarazo de la esposa de este, con lo que a la pena de la pérdida del hijo y del futurible nieto, quedó en el aire quién sería el heredero de las coronas de Castilla y de Aragón. Nombraron a la infanta Isabel, a toda prisa, la que había sido la mayor de sus hijos, sabiendo de las ambiciones de Felipe el Hermoso por el trono de Castilla, y que ya era reina de Portugal. Tras apenas unos meses de tranquilidad, la pobre murió en el parto, y el niño que tuvo poco después, y por eso pasó a ser heredera Juana, que con el tiempo le llamarían la loca.

La pobre no tenía la fortaleza ni las agallas de su madre, Isabel la Católica, y para aquel entonces, ya vivía en Flandes y había tenido una hija, y ya le había vuelto loca su marido. Vivía en la distancia las desgracias que asolaban su reino, encerrada en su alcoba al haber sido privada por Felipe de cualquier compañía castellana.

Si Fernando de Aragón era ambicioso, y fruto de ello fue el casamiento concertado de todos sus hijos con las mejores dinastías de la Europa de entonces, Felipe de Habsburgo le dejaba en mantilla. Cuanto más investigo más pienso que Fernando el Católico, tremendo estratega donde los haya, lo envenenó sin más, por todos los dolores de cabeza que le dio.

No dejo de pensar que, más que por «la loca», deberíamos conocerla como «la desgraciada».

