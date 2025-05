Querida María José Gil

Primero de Mayo, Día del Trabajo. Qué dichosa paradoja. Precisamente desde esta mañana te has liberado del trabajo para iniciar tu jubilación, tú que tantos Primeros de Mayo has contado; tú, que eres una periodista para la que no han existido las horas de entrada o de salida del trabajo, ni los días libres, ni los fines de semana cuando has entendido que hacías falta.

Siempre hacías falta, porque eras la memoria de la Redacción, la que aportaba contexto, la que nunca se dejaba arrebatar por las urgencias si éstas precarizaban el rigor. Siempre hacías falta porque tenías la voluntad y la paciencia para convertir un informe indigerible sobre política económica o laboral en una doble página atractiva, despiezada, con titulares comprensibles y directos. Siempre hacías falta porque te conocías el percal: tu experiencia o tu intuición te permitían calar como nadie a los protagonistas de la actualidad, a los que mantenías a la distancia justa. Siempre hacías falta porque eras capaz de detectar una noticia verdadera e incómoda en las entrelíneas de una nota de prensa que pretendía ocultarla. Siempre hacías falta porque no se te caían los anillos para asistir a ruedas de prensa por si en el acto de propaganda podías encontrar la pepita de oro que buscabas.

María José Gil, en la redacción de La Opinión de Murcia, en el 98. / L.O.

Siempre crítica y siempre respetuosa; escéptica, pero positiva. La mayoría de las veces firmabas con tus iniciales, y fuiste remisa a la moda que se impuso de que los redactores encabezaran el texto con sus ‘caretos’, como si enviaras el mensaje de que el periodista debe hacerse cargo de lo que escribe, pero no es el protagonista de las noticias. Tan discreta como imprescindible.

Tienes que saber una cosa, María José: tus compañeros te admiramos. Por ser tan buena periodista, pero también por ser como eres. Y tus fuentes te respetan, saben de tu rigor y también de que la exigencia es mutua. Nunca has permitido que te coman el terreno y siempre has ejercido el feminismo como un principio personal y colectivo, sin necesidad de alardes, pero también sin desmayo. Eres maravillosa, tía. Que lo sepas.

