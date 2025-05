Mujeres de mar

Durante siglos, diversos mitos y supersticiones dominaron las mentes de los hombres de mar, pero entre todas ellas existía una creencia que para los marineros era una verdad innegable: la presencia de una mujer a bordo de un barco era augurio de mala suerte, por lo que las mujeres nunca fueron bienvenidas. Se pensaba que distraían a la tripulación de sus deberes, provocaban discusiones y traían enfermedades; el mar se enfurecía y se vengaba del barco.

Sin embargo, las figuras de proa que representan a una mujer se consideraban como amuletos que garantizaban un viaje seguro, al igual que asignar un nombre femenino a una embarcación brindaba protección y buena suerte durante la travesía.

Se sabe que en el segundo viaje de Colón hubo tres pasajeras, y en el tercero, 30 españolas acompañaron a la tripulación. Estas cifras se fueron multiplicando hasta suponer una tercera parte de las personas embarcadas con destino a América entre 1560 y 1579. Aunque la mayoría de estas mujeres iban a acompañar a sus maridos al Nuevo Mundo, hay documentos que certifican que algunas de ellas estuvieron involucradas desde el principio en las expediciones participando como navegadoras, descubridoras y conquistadoras. Cabe destacar a doña Inés Suárez y a doña Isabel Barreto, considerada la primera mujer con el título de almirante. De haber sido hombres, la historia las habría inmortalizado.

A pesar de la evidente mejora de las condiciones de vida y trabajo durante la navegación, la actividad marítima sigue siendo difícil, sobre todo cuando se trata de la convivencia y de la conciliación familiar, y, aunque hombres y mujeres deberían tener el mismo derecho a conciliar y embarcar, sigue siendo un sector muy masculinizado con escasa presencia de mujeres tanto en el sector pesquero como en el tráfico marítimo. La discriminación, la desaprobación social y familiar, el acoso sexual y el escepticismo hacia las facultades físicas y mentales de las mujeres siguen perviviendo en el sector, agravando las condiciones laborales ya de por sí difíciles.

Si hablamos del sector económico pesquero, aún hoy seguimos relacionando a la mujer con tareas de tierra, procesamiento y manipulado del pescado, todas actividades consideradas complementarias pero fundamentales para la economía, y al hombre con la pesca, la actividad principal. Muchas de estas actividades desempeñadas mayormente por mujeres están sujetas a la temporalidad, al autoempleo como autónomas (mariscadoras) e incluso a la economía sumergida. No olvidemos que, durante las largas ausencias de los pescadores, las mujeres eran y son las que «cortaban y cortan el bacalao».

Según los últimos datos, en el ámbito de la pesca las mujeres representan alrededor del 6% de la tripulación a bordo y el 60% en tierra.

En cuanto a la incorporación de las mujeres a los estudios marítimos en escuelas universitarias y facultades de Marina Civil y Náutica en España, se produjo de forma tardía y su presencia sigue siendo muy minoritaria, en concreto en la rama de máquinas y especialmente en formación profesional, estando la mayoría de las alumnas encuadradas en los estudios de puente o náutica, sobre todo en los universitarios.

La primera mujer en obtener en España el título de capitana de la Marina Mercante fue Mercedes Marrero, quien comenzó sus estudios en 1979, un año después de que se aprobara la Constitución que permitió el acceso a las mujeres a las escuelas náuticas. Estuvo unos 17 años navegando en barcos de pasaje, carga general, gasero y petrolero y también en embarcaciones rápidas. A partir de aquel curso 1979-1978, otras mujeres lograron ser las primeras oficiales de la Marina: Mº Ángeles Rodríguez (Piloto de Segunda de la Marina Mercante), Concepción Cano (oficial telegrafista), Belén Crespo (jefa de Máquinas), entre unas pocas más. Todas ellas están en un pequeño porcentaje de mujeres que comienza y termina la carrera, pero no es previsible que dicha cifra se incremente, debido a la baja presencia de alumnas que actualmente se encuentran en proceso de formación. Como se ha dicho antes, las particularidades del sector, unido a los problemas que siguen afectando a las mujeres en particular, contribuyen a que las pocas mujeres que trabajan en él abandonen, con frecuencia, su carrera profesional. La mayoría de ellas trabajan en navíos de pasaje como personal de hostelería, siendo en los puestos directivos y de alta responsabilidad donde la presencia femenina es muy escasa.

No hemos olvidado la historia de María del Carmen Fernández, ‘Mari’, que denunció acoso en el CSIC y desapareció, hace dos años, durante una expedición a bordo de uno de sus buques oceanográficos, el García del Cid. Cuando parecía que se había recuperado del sufrimiento que le había causado la agresión, la impunidad y la indiferencia del CSIC, escribió en su diario: «Me quiero matar…si no me encontráis, me tiré por la borda». En la noche del 9 de septiembre de 2023, Mari puso fin a su última travesía. Le encantaba el mar, su trabajo, pero algo oscuro pasó en ese barco y, obviamente, los culpables formaban parte de esa tripulación de 12 hombres. El CSIC nunca mostró interés por averiguar la verdad.

No fue la única mujer que denunció acoso sexual en un buque del CSIC; de hecho, el mes pasado, el diario El Público dio a conocer la denuncia por acoso de una bióloga que trabajaba como observadora a bordo de un atunero, recogiendo muestras para el Instituto Español de Oceanografía, dependiente del CSIC. Tras denunciar, se la responsabilizó del mal ambiente que había en el barco. Al embarcar, ya le habían dicho: «Una mujer no pinta nada en un barco, solo traéis problemas».

