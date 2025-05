La muerte del elefante blanco

Yi Tal llevaba meses peregrinando con la única ayuda de un bastón. Había preguntado a los caminantes por los santuarios más cercanos en aquellos parajes. Pero hacía tiempo que ya no se encontraba con nadie. Avanzaba por lugares vacíos, incultos, devorados por una vegetación jamás roturada. De repente un sendero se abrió ante sus ojos, era un camino empedrado, ascendía por una ladera sobre la cual se alzaban los primeros edificios que veía después de muchos días. Sin embargo, allí no habitaban más que sombras, las raíces de los árboles se habían hecho tan anchas y tan fuertes que llegaron incluso a quebrar los antaño poderosos dinteles de piedra. Era una ciudad perdida en el mar de los siglos. Estaba admirando cómo aún quedaban en pie sus monumentales templos y pagodas, sus puentes y sus grandes avenidas, cuando vio a un extraño delante de sí.

-Anacoreta que vives que entre los restos de una edad muerta, ¿quién eres?, ¿qué ciudad fue esta?

-Tienes ante ti a Indravarman y no vivo entre ruinas, sino entre los míos. ¿Piensas de verdad que esta opulenta ciudad de Hariharalaya es un mausoleo? Advierte la gente que viene desde allá lejos para preparar las fiestas en honor de Buda. Estás ante uno de sus templos más importantes, hacia él caminan los devotos que pronto nos alcanzarán.

Yi Tal comprendió que algo extraordinario sucedía, como si las épocas diferentes de dos personas distintas estuvieran confluyendo.

-Mira a tu alrededor -dijo Indravarman-, ¿acaso no ves cuanto te digo? ¿Quién eres tú?

-Yi Tal, el anciano de los mil años, así me llaman. ¿Eres un espectro acaso?, pues a nadie veo más que a ti y al cadáver de una ciudad del pasado más remoto. Aquel lugar que me señalas muestra pinturas desdibujadas por el paso del tiempo, como de una cacería, cuyo sentido no acierto a descifrar.

-Es algo admirable, pues podrías ser tú el fantasma, o quizá seas un sabio que ha venido hasta aquí desde tiempos y lugares ignotos. Estas pinturas que dices vencidas por el paso de la edad y que, sin embargo, yo he visto finalizar este mismo año, hablan de los tiempos en los que Buda no se reencarnaba todavía en ninguna figura humana. Durante su tránsito por entre las edades adquiría formas de animal. Has de saber que fue un gran elefante blanco, como el que ves ahí pintado, con tres magníficos colmillos a cada lado. La reina Subhadra se aventuró a matarlo. En una vida anterior ella había sido una de las hembras del animal sagrado; reencarnada en mujer, alcanzó el trono y la cumbre del poder. Sentía un gran anhelo, una obsesión que era locura, por apoderarse de los marfiles de aquel macho. Sin duda estaba ya atrapada por la maraña preñada de nudos, espesa y enredada, de los vanos deseos humanos. Cuando alcanzó al elefante solo ella supo interpelar por su nombre al jefe de la manada, Chaddanta, el cual -sintiéndose así llamado-, ofreció su vida sin resistencia a la hermosa matadora. Ella, enamorada como estaba de la presa que había cobrado, serró con frenesí sus colmillos sin dar tiempo a que el animal muriera, como en una enfurecida danza amorosa. La elegía de su muerte y de sus amores es lo que están cantando en este instante los monjes.

-Lo único que oigo es el viento, qué más quisiera yo sino escuchar aquello de lo que me hablas.

Los dedos de ambos sabios no lograban tocarse, parecían espectros hechos con jirones de niebla, más leves que el vapor de las nubes. Admirados y confusos por las cosas que el Cielo permitía, separaron sus caminos, y cada cual volvió a su tiempo y a la edad de donde había venido, entre mutuas muestras de homenaje y respeto.

Cuando Yi Tal echó a andar por el camino de vuelta, aún percibió los ecos de voces que cantaban los amores de Chaddanta y Subhadra. Acaso los bonzos habían empezado ya las ceremonias, y volvió la vista atrás, pero no pudo ver más que maleza creciendo sobre los muros. El canto se había convertido tan sólo en el sonido que provocaba el viento entre aquellas estancias abovedadas, vacías, saqueadas desde hacía ya muchos años. Después todo fue silencio.

