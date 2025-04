La de bromas que se hicieron cuando hace poco recibimos el consejo de las autoridades europeas de tener preparado un ‘kit de supervivencia’. Circularon toda clase de informaciones y opiniones de expertos e inexpertos, por toda clase de vías, desde las tradicionales como la radio y la prensa, hasta las novedosas como las redes sociales, y no pocas de ellas eran irónicas o sarcásticas, ridiculizando la iniciativa. El tema ocupó conversaciones y sobremesas de familias y amigos, unos a favor, otros en contra, unos hormigas, otros cigarras. Quién podía esperar entonces que íbamos a vivir tan pronto un día como el pasado lunes, 28 de abril: un apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica y que en Murcia nos dejó sin suministro durante más de 10 horas. No estamos preparados. La prueba es que se formaron colas para comprar alimentos, agua y pilas, incluso aparatos de radio. Igual que no nos ha servido de mucho disponer de avisos sobre eventos meteorológicos (recordemos Filomena), parece que tampoco el consejo de tener preparado el famoso ‘kit’.

Podemos imaginar el asombro asustado de nuestros lejanos antepasados cazadores recolectores ante grandes tormentas, terremotos o crecidas. Más cercanos, hemos conocido la resignación o la desesperación de nuestros abuelos pescadores, agricultores o pastores, inermes ante la tormenta o una plaga que los arruinaba durante años. Hoy tenemos en España conocimientos, tecnología y medios que permiten predecir sucesos atmosféricos, como la terrible dana que azotó Valencia en octubre, y avisar a la población. Otras situaciones de emergencia no son predecibles, pero sí son prevenibles, como un terremoto o un apagón. Tanto para predecir como para prevenir, son la ciencia, la tecnología y la ley las que nos permiten no estar inermes ante la adversidad. Igual de asombroso resulta, racionalmente hablando, que la mayoría no estemos ni mínimamente preparados. Por ejemplo, en invierno, seguimos saliendo de viaje con nuestro coche sin cadenas, sin bebida caliente, sin algo de comida calórica como frutos secos, sin agua, incluso habiendo aviso de mal tiempo. Y lo peor, si alguien insinúa que deberíamos llevar todo eso, o se molesta en prepararlo, será blanco de burlas simpáticas. Luego, cuando las cosas se complican, vienen las madresmías y la indignación.

Si a pesar del apagón se han terminado con éxito intervenciones quirúrgicas, partos, diálisis es porque los hospitales están preparados y disponen de equipos de suministro para emergencias porque son hospitales públicos o porque se lo exige la ley. Si cientos de personas pudieron ser rescatadas sanas y salvas de ascensores colgados en todo el país es porque en ninguno falló el sistema de seguridad (dicho sea de paso, ¿por qué no todos tienen instalado un mecanismo que, en caso de emergencia, los pueda bajar hasta el nivel del suelo?), y eso es gracias a las exigencias a fabricantes, instaladores e inspecciones.

Este episodio nos ha devuelto a la realidad, o debería hacerlo. Estamos tan instalados en el bienestar, el confort y la facilidad de nuestra vida cotidiana, tan habituados a que otros hagan cosas para nosotros (cultivar mis verduras, cuidar las gallinas, coser la ropa, transportarlo todo hasta la puerta de mi casa…), que nuestro yo se erige en emperador que espera que todo esté dispuesto para su comodidad y placer. Y cuando la vida se complica, grita y exige que se restaure inmediatamente la ‘normalidad’. Va siendo hora de que nos demos cuenta de una vez que esta ‘normalidad’ es costosa e incierta. Y además es solo nuestra, es un privilegio del que están excluidos tres cuartas partes de los seres humanos que pueblan el planeta, algunos de ellos están a nuestro alrededor: la cosmovisión dominante es la de la clase media y quien se cae por debajo de ese bienestar económico, desaparece del paisaje, se vuelve invisible.

Lo que antes se interpretaba como castigo divino, ahora se considera incompetencia gubernamental. En fin, en cualquier caso, mejor prepara el ‘kit’.

