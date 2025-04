El mito de la construcción industrializada

En Rebuild, la Feria de la Construcción y Rehabilitación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un ‘perte’ para fomentar la industrialización en la construcción de viviendas, al que se destinarán 1.300 millones de euros en forma de créditos y subvenciones. No voy a ser yo el que critique una iniciativa que aplaude todo el mundo, pero me gustaría recordar que el margen de industrialización del sector constructivo a estas alturas del partido y con los gustos de los compradores tan asentados, es más bien escaso.

Cuando alguien piensa en industrialización de la vivienda, automáticamente se remite a la preconstrucción de módulos para después formar (cual un puzle con piezas de Lego) las diferentes viviendas que conforman una planta y después otras plantas en sucesión. El hecho es que este mecano ya se incorporó hace décadas al sistema constructivo, y queda escaso margen para la mejora. Mediante el cálculo de estructuras (la informática fue el principal avance en el campo de la construcción ya en los años setenta del siglo pasado) se pueden conformar los pilares con el acero necesario, fabricar las vigas de hormigón y colocar las bovedillas que van entre las vigas, que apoyan en los pilares. Y después se vierte el hormigón para convertir cada planta en un placa sólida de hormigón armado.

Excepto los chalets y los adosados (y no creo que el populista Sánchez tuviera en su cabeza las urbanizaciones privadas a la hora de diseñar su plan de industrialización), el resto de la construcción a partir de la estructura admite poca industrialización fuera del sitio. La idea de prefabricar los muros de hormigón gusta a los promotores porque abarata la construcción pero no a los constructores y menos al público. La albañilería y el pladur siguen siendo los reyes porque facilitan el aislamiento y la instalación de acometidas de suministros como fontanería, electricidad, aire acondicionado, etc. Y partir de ahí, el enyesado y la pintura.

El problema es que todo ese trabajo es secuencial y más allá de una buena organización de los oficios admite poca optimización de la mano de obra. Además, no me tomo en serio el plan de Sánchez porque nuestra economía vive del medio millón de nuevos inmigrantes que vienen cada año a trabajar en el turismo y la construcción. Ese permite presumir de crecimiento de PIB y cotizaciones sociales aunque la renta per cápita sea cada vez menor.

Suscríbete para seguir leyendo