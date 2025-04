Feliz y combativo Primero de Mayo.

Hoy no me dirijo a ti, Fernando. El Primero de Mayo no es para ti. Este día interpela a todo trabajador/a que vive de un salario y cuyas condiciones laborales dependen de un tercero. Antes que festivo, fue -y sigue siendo- un día reivindicativo, para recordar que no hay derechos sin lucha ni movilización.

Imaginemos por un momento que no existieran prestaciones por desempleo, indemnización por despido, Seguridad Social, pensiones, derecho a la atención médica o al cobro del salario en situación de incapacidad temporal, por poner solo algunos ejemplos; o que la jornada laboral fuera impuesta por la parte patronal sin límite alguno. Todas estas conquistas -y muchas más- son hoy derechos constitucionalmente reconocidos gracias a la presión ejercida históricamente por las movilizaciones del movimiento obrero.

Hoy, como siempre, toca defender estos derechos y ampliarlos frente a quienes pretenden limitarlos o, directamente, eliminarlos. Ahí están PP y Vox, votando, sistemáticamente, en contra de la subida del SMI, de la mejora de las cotizaciones y revalorización de las pensiones, oponiéndose a la rebaja de la jornada laboral y negando cualquier avance en protección social. No cabe duda de que, si tuvieran la menor oportunidad, volverían a recortar derechos como ya hiciera Rajoy en 2012 con su reforma laboral.

Tres fueron los objetivos principales fijados para los próximos años por los sindicatos de clase con motivo del Primero de Mayo de 2024. Uno de ellos, el de la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, será aprobado en breve por el Consejo de Ministros/as, si bien, estará pendiente aún de su tramitación parlamentaria. El segundo, el incremento de los salarios, compite frontalmente con el incremento de los márgenes empresariales y depende, de manera directa, de la fortaleza y la capacidad que el sindicalismo de clase pueda desplegar en la negociación colectiva. En nuestra Región cobra especial relevancia, porque el salario medio supone el 87% del salario medio estatal y es el cuarto más bajo del conjunto de las CC AA (EES, INE 2024).

Alcanzar el pleno empleo es el tercero. Principal herramienta para reducir la desigualdad, siempre que sea digno, bien remunerado y estable. En esto, como en casi todo, no se puede confiar en que el mercado proveerá, hace falta una intervención activa por parte del Estado con inversiones industriales estratégicas y en sectores que garantizan derechos fundamentales como la educación, la sanidad y los cuidados.

Feliz y combativo Primero de Mayo.

