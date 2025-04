Nunca digas nunca jamás

Es técnicamente imposible que se produzca un apagón eléctrico en España. Esa era la tesis, hasta hace pocos días, tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de la presidenta ejecutiva de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Hasta que se produjo el apagón. Y a partir de esa incidencia, la tesis se ha reconvertido en: «Vamos a estudiar las causas para que algo así jamás pueda ocurrir».

Quienes tenemos una edad sabemos que las palabras ‘nunca’, ‘jamás’ y sus sinónimos pertenecen al capítulo de los deseos en el mejor de los casos o son prueba de inmadurez vital cuando no constituyen conscientes mentiras apresuradas para despejar alguna situación incómoda. «Nunca volverá a ocurrir», dijo Su Majestad a la vuelta de la cacería, para inmediatamente después regresar con ella, la más bella.

Las centrales nucleares son seguras. Los aviones nunca se caen. La banca no puede entrar en quiebra. La democracia es irreversible. Las pensiones nunca dejarán de pagarse. Te querré toda mi vida, Pepita.

Son aproximaciones, cálculos, supuestos, deseos o proyecciones estadísticas, pero alguna vez ha estallado una central nuclear, algún avión cae aunque sea muy de vez en cuando, a la banca hay que rescatarla cuando colapsa, la democracia vira cada vez más hacia el autoritarismo, en Grecia se suspendió el pago de pensiones tras la crisis de 2008, y después de Pepita tuve tres novias.

Nunca debe decirse jamás porque jamás es la mejor manera de aludir a lo que no va a ocurrir hasta que ocurra. Nombrar lo que nunca sucederá es un modo de esperar a que suceda. «Nunca se producirán apagones» es una frase que nos deja a la espera de un inmediado apagón, pues en esta vida no hay nada previsible, y menos si se soporta en lo tecnológico, que al fin y al cabo es la nueva religión, aquello que se sostiene por la fe. Los creyentes suelen decir: «Si quieres hacer reír a Dios, explícale tus planes». O que Pedro Sánchez nos explique los suyos. Nada más asegurar que en España no habría apagones, se produjo el más importante de la Historia. Necesitamos mensajes que se refieran a la probabilidad, no a la imposibilidad. Para estar más seguros.

