¿Por qué los agricultores murcianos no se echan a la calle contra Trump?

Si el campo murciano quiere tener la autoridad moral que solo unos pocos tienen, deberían estar desde hace tiempo preparando manifestaciones contra la política arancelaria de Donald Trump, de lo contrario, como está ocurriendo, pueden trasladar la sensación a la sociedad de que sus importantes manifestaciones anteriores están, en el fondo, algo más que teledirigidas y auspiciadas por intereses partidistas.

El daño que pueden hacernos como Región las políticas económicas del actual inquilino de la Casa Blanca pueden ser algo más que importantes, y podrían suponer un torpedo en la línea de flotación de nuestros agricultores.

Dije hace años que si Aznar no hubiese mentido tanto y durante tanto tiempo a los españoles -Irak, Yak-42, 11-M, etc-, no solo hubiera pasado a la historia de este país como un gran presidente, sino que tendría la autoridad moral de la que no solo carece, sino que ignora, lo que le convierte en un personaje grotesco y rencoroso.

Los agricultores españoles, murcianos incluidos, siguen teniendo en la sociedad su gran aliado y, aunque es sabido y conocido que muchos de estos grandes agricultores son simpatizantes -algunos incluso mecenas- de partidos políticos que se enorgullecen de ser algo así como la franquicia de Trump en España, y que detrás de las numerosas manifestaciones y concentraciones realizadas aquí tenían como objetivo final derribar un gobierno que consideran ilegítimo, demostrarían, principalmente los pequeños y medianos agricultores, que son los que verdaderamente deberían importarnos, que sus reivindicaciones agrarias no conocen siglas, sino todo lo contrario, defienden el orgullo de ser agricultor y cumplir las normas.

Son muy pocas las personas u organizaciones que tienen la denominada Auctoritas, más aún, algunas instituciones como la Justicia o la propia Casa Real siguen derramando su imagen por esos juzgados de dios.

Solo la UME -por cierto, creada por el entonces criticado Zapatero, y que fue duramente puesta en duda legal por el propio Partido Popular-, algunas organizaciones en defensa de la sanidad pública, organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja o grupos ecologistas, y una gran parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se han quedado prácticamente solos con esa bandera llamada Auctoritas.

La pregunta es clara: ¿por qué ante uno de los mayores ataques que está sufriendo nuestro sector primario, nuestros agricultores apenas asoman sus tractores por el centro de las ciudades?

Suscríbete para seguir leyendo