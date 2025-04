Sobre Marlaska, el papa y Joaquín Buendía

CARLITOS. Hay en la tele un documental sobre Carlos Alcaraz. Lo han seguido durante toda la temporada de tenis del 2024 y han filmado tanto sus actuaciones deportivas como su vida más o menos personal. Las tomas en su casa de El Palmar son conmovedoras porque todo el mundo pensará que vive en un chaletazo, que quizás ya lo tenga porque dinero ha ganado para comprarse lo que quiera -un Gran Slam le puede suponer un premio de casi dos millones de euros y un master mil casi un millón -, pero el caso es que allí se le ve en su habitación, que es bastante pequeña y en la terraza de su casa, espacio mínimo, haciendo ejercicio con sus preparadores. Y, lo más interesante, resulta que en las carreras de estos jugadores de élite todo depende de su salud mental, que a menudo les falla. Han hecho una serie documental muy humana, y está bien.

CAMBIOS. Cuando Marlaska todavía no era ministro y solo ejercía como juez era un abanderado de los derechos LGTBI y recuerdo ver fotos murales suyas en Madrid con textos que los reivindicaban. Era un hombre valiente, progresista y respetado por mucha gente. El asunto este de los encargos de armas y munición a los genocidas de Israel ha traído consigo una gran sensación de desengaño en los militantes de izquierdas que veremos a ver si no le cuesta el puesto. La desautorización de Pedro Sánchez a su ministro tiene pocas salidas para él, aunque a lo mejor se achanta y se calla. En general, cuando el personal toca poder político, si a sus jefes no les gustan sus principios, los cambian, tienen otros disponibles.

HAY QUE ESTAR A LA MODA . En una tienda de ropa de hombre, un joven le está diciendo a la empleada mientras buscan pantalones en uno de los percheros, «Joder, es que todos los vaqueros que tengo son estrechos y mis amigos ya se han comprado de los anchos y cuando vamos juntos voy haciendo el ridículo».

MOTIVOS. En una carnicería del mercado de Verónicas de Murcia, una señora mayor le dice al carnicero: «Que sepas que los filetes de tapilla que me llevé el martes me salieron algo duros y eso que los hice empanados». El hombre le responde sonriendo: «María la ternera era buenísima. A ver si lo que pasa es que tú y tu marido, con los años, tenéis ahora los dientes más flojos».

EXPUESTO. Dicen que al Papa Francisco no lo han embalsamado que es lo que hacían antes para que los cuerpos de los fallecidos no avanzaran en la putrefacción y provocaran olores insoportables. Pero sí que le han dado un ‘tratamiento’, supongo que químico, para que aguante la exposición durante tantos días. No sé por qué, pero aun pensando que este Papa ha sido un hombre merecedor de respeto por sus actitudes ante los pecados de la Iglesia y su cercanía a los más pobres y necesitados, no siento ninguna atracción ante la idea de ir allí, a verlo en el ataúd y a hacerle una foto con el móvil como la mayoría de la gente está haciendo.

INFANTILES. El viernes por la mañana, dos hombres jubilados están tomando un café en la terraza de un bar en la Glorieta de Murcia. Uno de ellos tiene este periódico abierto en sus manos y dice comentando lo que lee: «Estos de Vox y del PP regional, con lo de los presupuestos, parece que están jugando al escondite».

PUERTA GIRATORIA. Escucho unas declaraciones en las que Joaquín Buendía dice que deja la Alcaldía de Alcantarilla porque quiere estar más tiempo con su familia y vivir la vida, y añade que tiene su puesto en un instituto como profesor y que volverá a él, aunque, «siempre estará a disposición de su partido». El mismo día le dan un puestazo en una empresa pública. Es seguro que él sabía esto del nuevo encargo, así que el rollito del instituto podría habérselo ahorrado.

SERIE. Me quedan unos cuantos capítulos de la serie Mr. Inbetween, un descubrimiento tardío que he hecho y que me ha enganchado seriamente. Es australiana y tiene un 8.7 en IMDB, es decir, está muy bien considerada por la crítica y por los espectadores. Además, es rara, porque el protagonista no es el bueno de la película, sino que es más malo que la quina, un asesino a sueldo. Eso sí, tiene un cierto concepto de lo que está bien y de lo que está mal, pero a la hora de matar, mata. Muy entretenida.

JINETES. Veo por la mota del río a dos policías locales paseando montados a caballo haciendo guardia, supongo, y pienso en qué diferencia habría si fuesen en bicicleta como los deportistas que corren o andan por allí, o en moto, despacico, para no molestar. Aunque no ves claro porque los llevan, lo de los caballos impone. A lo mejor los han comprado por eso.

SABE QUIÉN ES. Una mujer, de unos cuarenta años, habla por un móvil, en la calle. «¿Has sacado ya el billete? A ver si vas a perder el tren, Pepe, que te conozco».

Suscríbete para seguir leyendo