Algunos tenemos fe

B.U.

Hubo una época de mi vida en la que me hacía muchas preguntas y casi ninguna por aquel entonces tuvo respuesta. ¿Dios existe? ¿Existió Jesús? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe el cielo y el infierno?... He crecido en una familia católica no practicante, por mucho que mamá se empeñara en que fuésemos a misa. Me bautizaron, hice la comunión y confirmé mi fe católica, pero pasó muy poco tiempo y pronto me di cuenta de que no creía en nada. Bueno, no es del todo así.

La fe y las creencias religiosas son algo muy profundo y personal que respeto de mucha gente a la que quiero. Siento envidia de aquellos que se agarran a la fe católica, creen en Dios, viven la muerte como una celebración y están convencidos de que, cuando se vayan, compartirán la vida eterna junto a los suyos. La vida es solo un trámite hasta llegar a la eternidad. Ojalá sentir lo mismo, pero no.

En la sociedad en la que me he criado, y por los años que tengo, recibí una educación católica; nadie me dio a elegir: Dios creó el mundo en seis días y al séptimo descansó. La Santísima Trinidad, la paloma. Lo de Adán y Eva, la manzana, el pecado. Los panes y los peces, Lázaro, «Levántate y anda», «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen». El credo, los mandamientos, las bienaventuranzas...

Más allá de la Biblia y del dogma, no puedo dejar de lado los abusos a niños, la violencia, la represión, el poder y todo lo sórdido que rodea a la Iglesia desde hace siglos, por mucho que pretendan ocultarlo o silenciarlo. No creo que haya Dios que soporte o permita todo este sufrimiento, destrucción y maldad que ha destrozado y asesinado en su nombre. Pero no considero que todo sea malo; la Iglesia, a lo largo de los siglos, y sobre todo durante el Renacimiento, gracias a papas que fueron grandes mecenas del arte, nos ha dejado la belleza de la Capilla Sixtina -obra de Miguel Ángel-, las pinturas de Rafael o la ampliación de la Basílica de San Pedro del Vaticano, entre muchas otras manifestaciones artísticas. Obras maestras que surgieron gracias a un esfuerzo genuino por elevar la belleza y la expresión artística en nombre de la fe y la cultura.

No creo que la vida sea soportable sin creer en nada; hay que aferrarse a algo para que estar aquí tenga algún sentido. La fe es algo vivo porque camina de la mano de la duda. Me encantaría que esta frase hubiera sido mía, pero la saqué de la película Cónclave, que estuve revisitando esta semana tras la muerte del papa Francisco. Película bellísima por la fotografía y por la recreación de la liturgia que sucede a la muerte de un papa, pero que no deja de ser ciencia ficción.

No creo en la Iglesia católica, pero algunos tenemos fe. Fe en que la vida tiene que moverla el amor puro, desinteresado, y que todos deberíamos luchar y defender la justicia social. Ayudar al prójimo, a los vulnerables, a nuestros mayores. Acompañarlos en el fin de la vida de una forma digna, igual que ellos nos acompañaron a vivir en este mundo. Creo en el credo del poeta Juan Carlos Aragón y la vida eterna de los festivales. Creo en La vida de Brian y de Sorrentino. En el goce del pan y el vino, en el mar y en el Atleti. Creo en el poder de la música, la literatura y el arte, cuya belleza anestesia cualquier dolor. Creo en las señales y en que nada es por casualidad, creo en las personas que no tienen miedo a decir «te quiero», creo en el poder de la risa, creo en muchos hombres y mujeres que hacen el bien, que cuidan, que ayudan, que comparten; esta es mi iglesia. Me dijo Quique una vez que, por mucho que me empeñara en no creer en Dios, lo que estaba haciendo cuidando a mi madre era la viva representación del amor católico. Ojalá equivocarme, creer en Dios y cuando me vaya, encontrarla, y que esté sentada en una terraza celestial junto a Jim Morrison, John Kennedy, Marilyn Monroe, David Bowie y Lola Flores tomando algo. A ese cielo sí que me apunto.