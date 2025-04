El papa y el obispo Azagra

A mí el Papa Francisco siempre me ha recordado a don Javier Azagra. Los que conocimos al obispo sabemos cuánto tenían en común estos dos curas venidos a más, bueno, Bergoglio a mucho más. Ambos tuvieron gestos y actuaciones que los colocaron ante nuestros ojos como ‘progres’, aunque quizás no lo fueran tanto ninguno de los dos. Sí nos han dejado la impresión, al menos a mí, de que intentaron llevar una vida lo más coherente posible con los principios que ellos predicaban, por más que les resultara difícil romper siquiera un poco las duras líneas enemigas, curiosamente, sin que estas líneas estuvieran formadas por musulmanes, judíos, protestantes y demás, sino por personal de sus mismas creencias, eso sí, planteadas desde muy distintos puntos de vista.

La primera concordancia de estos dos personajes se dio en el momento que recibieron sus respectivos nombramientos cuando ambos decidieron que, de vivir en palacios, nada de nada. Azagra ocupó un apartamento del seminario de Murcia, un sitio de una sencillez total, y Francisco eligió una residencia vecina a los palacios que le correspondían como Papa. Les diré más, Azagra llegó a poner en venta el palacio episcopal, aunque no encontró comprador, y, al final, fue restaurado y los siguientes obispos han vivido, y vive, allí. Esto no es ninguna crítica porque cada uno puede vivir donde quiera, pero el caso es que ellos tomaron estas decisiones de huir un poco de los mármoles y de las alfombras y optaron por la ausencia de boato en sus vidas.

Don Javier Azagra escuchaba a todo el mundo, pero a la hora de sentarse a comer, o a cenar en Nochebuena, solía reunirse con curas del ala progre de la Iglesia. En varias ocasiones asistí a una cena de estas, en Cartagena, en la casa parroquial de Santa Florentina, y es que los curas que allí vivían eran buenos amigos míos, entre otras razones, porque ayudé a la puesta en marcha de esa parroquia y, además, en la fachada de su iglesia hay un mural cerámico que pinté yo y que quedó la mar de propio, según se dijo. Estos hombres tenían sus oficios además del de cura. Uno de ellos era pedagogo y estaba en el departamento de Orientación de un Instituto. Otro era profesor de autoescuela y solía acudir también un tercero que trabajaba en una droguería. Lo gracioso de este tema es que, aun siendo don Javier tan criticado por progre, nunca lo era lo suficiente avanzado para estos curas, y lo recuerdo diciendo: ‘a ver si me dejáis hoy cenar tranquilo, que me dais unas palizas tremendas’, claro está que sonriendo y con esa bondad que emanaba de este obispo. Es conocido por todo el mundo que el Papa Francisco se reunía con mucho cardenal y mucho poderoso, pero que su grupo más íntimo estaba formado por gente que a veces no lo dejaban cenar tranquilo pidiéndole más progresía.

Viendo en documentales al Papa Francisco, cuando ya era obispo, moviéndose por Buenos Aires en el metro, rodeado de gente sencilla que lo miraba con toda naturalidad, puesto que estaban acostumbrados a tenerlo como vecino, me he acordado de algo que voy a contarles a ustedes porque creo que tiene su gracia, y porque, quizás, quién sabe, también pudo ocurrirle a Francisco como le sucedió a Azagra. Cada mañana, don Javier salía a andar por el paseo de El Malecón de Murcia. Yo vivo cerca y a menudo nos cruzábamos y nos saludábamos. No puedo decir que éramos amigos, pero sí que, a través de mis amigos curas progres, habíamos coincidido en varias ocasiones y habíamos charlado de esto y de lo otro, como les decía arriba. Una de estas mañanas, cuando me vio por el paseo, se me acercó rápidamente, me cogió de un brazo y me dijo: ‘Por favor, acompáñame y no te separes de mi lado. Hay una mujer que lleva ya varios días esperando a que yo llegue, y se me une a mi paseo y me dice cosas muy raras’. Y añadió bajando la voz y acercándose a mi oído: ‘Creo que quiere ligar conmigo’. Yo sonreí, como es natural, pero él se mantenía muy serio y creo que estaba realmente preocupado. Es cierto que el obispo siempre iba en chándal para estos paseos y la mujer pudo confundirse. Por supuesto que lo acompañé hasta cerca del Seminario donde vivía. Después de aquel día no volví a verlo por El Malecón. Supongo que cambió de itinerario para sus paseos mañaneros. ¿Le saldría también alguna novia a Bergoglio en el Metro? Quién sabe.

