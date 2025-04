El papado de Juan XXIII no completó ni un lustro. Con ojos actuales resulta inverosímil comprender cómo alcanzó aquel grado de popularidad. Por estos lares las teles apenas si existían. Pero sí un factor diferencial: familias al completo en misa de 12 los festivos. Y, además, el cierre del «papa bueno» fue el Vaticano II acercando la celebración de la liturgia a los fieles con centenares de jóvenes que cerraron la década cantando junto al altar «Oh happy day». Tras morir, a espaldas de casa no es que le dedicaran una calle, sino que empezaron a construir un barrio con su nombre. En Avellino, la tierra de Tony Soprano a 50 kilómetros de Nápoles, el equipo ascendió igual que en varias ocasiones al fallecer un pontífice, y no podía ser menos con Bergoglio tratándose del más futbolero de la constelación. Su único salto a la Serie A se produjo con el doble deceso de Pablo VI y de Juan Pablo I en el 78. Los designios del Señor son inescrutables.

Y la prueba reside en el miembro del Gobierno de Sánchez, quejoso de que la oposición ni le preguntara, y que cuando le han dado cuerda es otro. Carlos Cuerpo tiene pinta de estar en contacto permanente con el Espíritu Santo. Si no no se explica que, nada más acabar la reunión con el ariete de Comercio de Donald, diga repleto de fe que ha visto una voluntad de llegar a un acuerdo respecto a los aranceles de EE UU sobre la Unión Europea dándose 90 días para negociar. En cambio, el presi ha vaciado medio cargador en otro de los suyos y ha dejado a Marlaska sin alas. Netanyahu ha saltado como un resorte para decirle de todo menos bonito al Ejecutivo por cancelar el contrato armamentístico cuando ha tardado una eternidad en presentar sus condolencias a los católicos. Es la condición humana.

Quien desenfundó en campaña para tildarlo de «imbécil» y «representante del maligno en la tierra», ha calificado a Francisco como «el argentino más importante de la historia», se ha presentado en Roma con medio gabinete y de milagro sin «barras bravas». Ese es Milei, un campeón.

