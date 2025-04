Francisco, el papa del Reino de Dios

El Papa Francisco durante funeral del ex Papa Benedicto, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. / GUGLIELMO MANGIAPANE

Con la muerte del Papa Francisco, se apaga una de las voces más humanas y proféticas de la Iglesia contemporánea. Deja una Iglesia más abierta, más evangélica y más consciente del clamor de los pobres y de la Tierra.

Ha muerto el Papa Francisco. El Papa de una época de la Iglesia que quiso abrir las ventanas no solo para que entrara el aire fresco del Espíritu, sino también para que se viera el rostro herido del mundo. Jorge Mario Bergoglio, el hijo de inmigrantes italianos, el jesuita argentino que vino «del fin del mundo», partió dejando detrás una huella que no se borrará fácilmente, aunque algunos lo quisieran. Porque no fue un pontífice más, fue el testigo de la sencillez, pobreza y humildad que son la base del Evangelio que atravesó al Poverello y que impactó como una daga incandescente en el Cardenal Bergoglio en el momento mismo de su elección, cuando el Cardenal franciscano Humes, sentado a su lado en el Cónclave, le dijo: «acuérdate de los pobres». Esa fue su unción como Papa y ese su destino: ser el nuevo Francisco que levantara una Iglesia que amenaza ruina.

Francisco no gobernó como un monarca. Prefirió ser pastor, y más aún, hermano. Desde aquel 13 de marzo de 2013, cuando apareció sin adornos en el balcón de San Pedro y pidió al pueblo que rezara por él antes de impartir su bendición, marcó un estilo nuevo, tras los pasos de Jesús de Nazaret, no en las formas vaticanas. Fue incómodo, sí, para sectores que preferían una Iglesia autorreferencial, pero profundamente amado por los que vieron en él una esperanza renovada. Más que un reformador, que lo fue, Francisco fue un profeta de la misericordia. En su magisterio no se impuso desde la doctrina sino que propuso desde la experiencia: la fe no como imposición, sino como camino compartido. Su llamado constante a «una Iglesia en salida», «hospital de campaña» y «puente y no muralla», no fueron solo frases célebres, sino coordenadas para una nueva manera de ser Iglesia en el siglo XXI.

Su espiritualidad, forjada en los Ejercicios de San Ignacio, lo llevó a ver la historia con los ojos de Dios y los pies en el barro. En las villas de Buenos Aires, aprendió que el Evangelio no se anuncia desde los púlpitos sino desde el encuentro, y que no se puede hablar de Dios sin tocar la carne sufriente de su pueblo. Por eso, su compromiso con la justicia social no fue ideológico, sino profundamente evagélico. En sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, y antes en su texto programático Evangelii Gaudium, denunció con valentía el pecado estructural de un sistema económico que descarta, devasta y deshumaniza, que mata, dijo él. Habló del «clamor de la Tierra y de los pobres» como un mismo grito, y se enfrentó sin ambigüedades a la idolatría del dinero y del poder. Esto le granjeó el odio, sí el odio, de cuantos parasitan la Iglesia para servirse de ella y justificar su posición en el mundo. Le acusaron de comunista, de hereje y hasta de ateo, como habrían hecho con el mismo Cristo si volviera a la Tierra. Intentaron movilizar al Papa Emérito contra él, pero Benedicto XVI fue siempre fiel al Papa y a la Iglesia y no se dejó manipular. Pero, quizás, lo que más les molestó de Francisco fue su práctica pastoral, no ser un dogmático, no permitir que se condenara a ningún teólogo y sin embargo expulsara a los abusadores de la Iglesia. Me gusta decir que Francisco es el Papa del Reino de Dios, porque es el papa de los pobres, marginados, enfermos y perseguidos, de los que pasan hambre y sed, de los misericordiosos y de los que trabajan por la justicia.

Francisco ha muerto, pero su impulso sinodal permanece. Eclesialmente será conocido como el Papa que volvió a situar a la Iglesia en su ser sinodal como clave de autocomprensión de la Iglesia. Nos queda una Iglesia menos autoritaria y más compasiva, menos obsesionada con las fronteras y más dispuesta al diálogo. Una Iglesia más sinodal, más ecológica, más evangélica. Nos queda, sobre todo, el desafío de no retroceder, de no traicionar la memoria de un pastor que quiso ser siervo y hermano, y que creyó —con todo su corazón— que el Evangelio sigue siendo buena noticia para los pobres.

Hoy lloramos a Francisco, no por lo que perdemos, sino por lo mucho que hemos recibido. Lloramos de gozo con la esperanza pascual que él predicó con la coherencia de su vida. Como Jesús, en quien creyó hasta el último aliento, Francisco fue pan partido para muchos. Y por eso, ha muerto en Pascua, tras el Domingo de Resurrección, porque vive. Vive en cada gesto de ternura, en cada lucha por la justicia, en cada comunidad que sigue creyendo que otro mundo —más humano, más fraterno, más evangélico— es posible. Sí, otra Iglesia es posible y lo hemos vivido con Francisco, el papa del Reino de Dios.