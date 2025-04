Hablando se entiende la gente

Hoy he comido con dos viejos amigos y antiguos compañeros a los que hacía tiempo que no veía. La cita no ha llegado al estatus de reencuentro, ya que, de una forma u otra, mantenemos el contacto, pero sí que ha supuesto un momento de alegría sin más pretensiones que las de vernos las caras, brindar con una caña en la mano y pasar un buen rato. ¿Cómo? pues, como en cualquier tertulia callejera que se precie, dándole a la sin hueso.

Sentados en torno a una mesa en un bar de barrio y sin la necesidad de contarnos nuestras vidas -las conocemos de sobra unos de los otros-, nos lanzamos a destripar la actualidad informativa.

La sección internacional no permite disparidad de opiniones. Un solo dios se eleva por encima del resto de los mortales. ¿Es un pájaro?, ¿es un avión? ¡No! ¡Es Donald Trump! Maldecimos entonces esa estúpida y absurda guerra comercial que ha iniciado, sus políticas chantajistas, su chulería de matón de patio de colegio y su desprecio hacia el resto del mundo. Total, tanta movida para que los muy ricos sigan siendo muy ricos y los muy pobres sigan siendo muy pobres. «Que todo cambie para que todo siga igual» que escribiría Lampedusa en su El Gatopardo, ahora tan de moda de nuevo.

Encendida la mecha, la conversación deriva a la política doméstica y, otra vez, omnipresente, aparece Trump: rearme, aranceles, Unión Europea…, lo que nos conduce a un ‘repasillo’ de socialistas, populares y sumandos; y sus ‘ismos’ -sanchismo, ayusismo y yolandismo- implantados a hierro y fuego.

Llegados a este punto, las críticas generalizadas hacia todos y hacia todo vuelan como cuchillos casi a la misma velocidad que las cervezas: corrupción, empleo, inmigración, impuestos, vivienda, sanidad… nada excepcional que no preocupe también al resto de los españoles. Ahora sí, las opiniones son dispares, pero la conclusión es unánime: falta de altura política y sentido de estado en nuestros gobernantes.

Mediado ya algún pepito de ternera y más apaciguados, la pasión se torna diferente y nos adentramos en la sección deportiva para centrarnos en los grandes fichajes de la temporada, ránking liderado por TVE que, tras la incorporación de Broncano, anuncia la llegada de Buenafuente, Jesús Cintora y las ‘galácticas’ Belén Esteban y María Patiño. Uyuyuy.

Satisfechos, una vez arreglado el mundo nos despedimos, no sin antes hacer un pronóstico meteorológico ante el inminente comienzo de la Semana Santa: «Parece que estos días va a hacer bueno».

Quizá debimos recordar a Manuel Azaña: «Si los españoles habláramos solo y exclusivamente de lo que sabemos se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar». Sin duda, pero, no obstante, hablando se entiende la gente, o al menos, alguna.

