Lady Gaga: un acertijo, un misterio, un enigma

Un acertijo. ¿Qué artista ha sido capaz de desbancar a Taylor Swift del puesto número uno de escuchas en las plataformas de música en streaming? Acabada la gira de Taylor Swift y la de Beyoncé calentando motores, Stefani Joanne Angelina Germanotta (aka Lady Gaga, Nueva York, 39), acaba de auparse al cielo de Spotify. Su álbum Mayhem ha procurado a la cantante y actriz relevar a Swift como la mujer con más streams mensuales (117 millones de reproducciones en el primer mes de 2025), seguida de Ariana Grande, Billie Eillish y Taylor Swift.

Su gira pasará por España en octubre (Barcelona, Palau Sant Jordi). Agotó en menos de cuatro horas las 54.000 localidades a la venta. Con polémica incluida. Las entradas para los dos conciertos se anunciaron entre 63 y 205 euros, pero los precios dinámicos, la trampa de las tiqueteras que suben o bajan el valor de la compra en función de la demanda, llegó a situar los boletos a partir de 350 euros y llegaron a costar 1.000. Los inconvenientes de la fiebre del directo pasan por que la igualdad de la música popular ha pasado a mejor vida. En tiempos de tiranías, la del show business quiere su parte.

Lady Gaga no es la número uno, no es la artista que en menos tempo finiquita el taquillaje ni está escrito en ningún sitio que en algún momento de su carrera pueda asaltar el podio del que Swift, Rihanna o Beyoncé suben y bajan cada vez que se embarcan en una nueva ronda de conciertos. Y, sin embargo, siempre está, tenga o no disco nuevo, recorra recintos del mundo entero o se quede en su país haciendo películas o parapetada tras la barricada enfrente de Trump y sus políticas supremacistas de aranceles imposibles y anuncios antidiversidad. Si Lady Gaga fuera un perro, sería un pastor alemán: no es el primero en ninguna clasificación, pero en todas aparece en los puestos de arriba. Inteligente, poderosa, leal, muerde si le atacan.

Un misterio. La vida de Lady Gaga, dramática en ocasiones, terrible en otras, sería un misterio de no ser porque la artista se ha encargado de aplicarse la terapia de externalizar el sufrimiento. Un hombre la violó a los 19 años, quedó embarazada y se sometió a un aborto. Padeció anorexia y bulimia. También fibromialgia. Durante su etapa escolar tuvo un expediente ejemplar que no evitó que sus compañeros se burlaran de ella "por ser demasiado provocativa o demasiado excéntrica. No encajaba, me sentía como una anormal". Sus fans y los críticos entienden que todo ese bagaje ha condicionado la actitud de la artista en los escenarios, con sus vestuarios provocadores y los alegatos contra la violencia, la explotación sexual y la discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+.

Todo ese background acabó explotando a través de la música y luego del cine. Es la novena mujer con más premios Grammy —tiene 14—, la tercera con más MTV Video Awards (18) y cuenta con cuatro nominaciones a los Oscar, una como Mejor Actriz y tres como Mejor Canción Original. Ha ganado uno. Es probable que los puristas del rock alberguen prejuicios hacia una cantante que se presenta ante su público vestida de burlesque (como si David Bowie no hubiera hecho lo propio). Un consejo: escuchen su dueto con los Rolling Stones en Sweet Sounds of Heaven, del último álbum de los británicos, Hackney Diamonds (2023). Su percepción de Lady Gaga cambiará para siempre.

Un enigma. ¿Por qué Stefani Joanne Angelina Germanotta se hace llamar Lady Gaga? La leyenda atribuye el apodo a su exproductor y exnovio, Rob Fusari, que comparó el virtuosismo vocal de la cantante con el de Freddy Mercury. Cuenta Fusari que en mitad de una conversación por mensajes en la que se citaba al líder de Queen, el autocorrector del móvil convirtió Radio Ga Ga en Lady Ga Ga. Por lo visto, a ella le encantó.

Detesta a Trump tanto como el presidente norteamericano la desprecia a ella y a todo el elenco artístico que apoye al Partido Demócrata. En la última entrega de los Grammy, la cantante arremetió contra las políticas antidiversidad del jefe de la Casa Blanca como hiciera años atrás contra el gobierno "criminal" de Vladimir Putin por su ley contra los homosexuales. Como dijo Churchill, Rusia siempre ha sido "un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma". De modo más tosco, Trump asegura que "sabe cosas" de Lady Gaga. Probablemente, nada que no sepa ya el mundo entero. En el caso de que tuvieran la misma edad y hubieran coincidido en la universidad, Trump bien podría haber aplaudido el grupo de Facebook creado por sus malvados compañeros del campus, cuando Lady Gaga intentaba abrirse camino en la música tocando el piano en los bares. El grupo de Facebook se llamaba ‘Stefani Germanotta, nunca serás famosa’.